Geninho arma time para despedida do Vitória na temporada

Três mudanças. É o que Geninho deve fazer no time do Vitória diante do Coritiba, adversário de sábado (30), às 16h30, no Barradão, na última rodada da Série B.

O treinador esboçou na manhã desta quinta-feira (28) a equipe que pretende mandar a campo na despedida da temporada. A atividade foi fechada à imprensa, mas o CORREIO apurou qual foi a formação utilizada por Geninho no treinamento realizado na Toca do Leão. Os jogadores treinaram com bola após se recusarem a fazerem isso na véspera, quando se limitaram a um trabalho físico na academia em protesto por atraso de salários.

Dois jogadores que foram titulares no triunfo por 2x1 contra o Operário, no dia 19, já não estão mais no clube. Os volantes Lucas Cândido e Léo Gomes receberam o terceiro cartão amarelo, estão suspensos e iniciaram as férias mais cedo. Eles não voltarão mais à Toca. Emprestado pelo Atlético-MG, Lucas Cândido será devolvido ao Galo. Revelado pelo Vitória, Léo Gomes foi vendido ao Athletico-PR em junho e, depois de terminar a Série B emprestado ao Leão, irá para a nova casa em 2020.

As lacunas no meio-campo serão preenchidas por Rodrigo Andrade, que está recuperado de contusão no pé, e Felipe Gedoz, que será responsável pela armação das jogadas. Baraka será mantido e completa o setor.

A única mudança por opção deve ocorrer no ataque. Ao invés de Wesley, Geninho testou Felipe Garcia ao lado de Eron e Anselmo Ramon.

Assim, o Vitória deve ir a campo com: Martín Rodríguez, Van, Everton Sena, Ramon e Thiago Carleto; Rodrigo Andrade, Baraka e Felipe Gedoz; Felipe Garcia, Eron e Anselmo Ramon.

Com 45 pontos, o rubro-negro é o 12º colocado da competição. A equipe paranaense tem 63 pontos, está em 3º lugar e vai definir seu futuro no Barradão. O Coxa precisa pelo menos empatar para conseguir o acesso à Série A sem depender dos resultados de América-MG e Atlético-GO, que têm 61 cada - nesse caso, o time goiano não alcançaria o Coritiba por causa do número de vitórias.