Geninho cogita escalar Jean contra o CRB, na Copa do Nordeste

Geninho tem apenas uma dúvida para escalar o time que entra em campo contra o CRB, quinta-feira (27), às 20h, no Barradão, pela Copa do Nordeste. Ele cogita escalar Jean diante da equipe alagoana, já que irá utilizá-lo na semana que vem, no jogo do dia 5 de março, contra o Lagarto, pela Copa do Brasil.

"Eu preciso de rodagem do Jean mesmo, porque eu não tenho Guilherme para o jogo de quinta, e preciso dar rodagem para o Jean, que provavelmente vai jogar na quinta, contra o Lagarto. Vai um time forte. Não tenho ninguém que esteja necessitando ser poupado. O que eu for fazer, vai ser mais de ordem técnica do que para poupar", afirmou Geninho.

Expulso contra o Imperatriz, na primeira fase do torneio nacional, Guilherme Rend está suspenso e não enfrenta o Lagarto, algo que influencia na partida contra o CRB. "Tenho uma dúvida no meio. Minha defesa está postada para jogar, meu ataque está definido, a não ser que eu tenha uma surpresa. Apenas como vou colocar meu meio, sobre a utilização ou não do Jean começando o jogo. De resto, o time está encaixado", avisa Geninho. Jean participou de dois jogos nesta temporada, contra Bahia e Imperatriz. Nas duas ocasiões ele deixou o banco de reservas.

Para a partida, o treinador rubro-negro terá o atacante Alisson Farias como opção. Ele está recuperado de contusão e foi relacionado após desfalcar o time em três rodadas. A tendência é que ele comece entre os reservas. Alisson e Léo Ceará, que será titular, jogaram no CRB na temporada passada.

"São jogadores que tiveram participação muito boa jogando pelo CRB, que conhecem o adversário e, ao mesmo tempo, são conhecidos. Espero que tenha uma boa participação, porque é um jogo importante para brigar pela classificação dentro do grupo", projetou Geninho.

Com seis pontos, o Vitória é o 4º colocado na tabela do Grupo B da Copa do Nordeste. Os quatro primeiros avançam à próxima fase do torneio regional.