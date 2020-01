Geninho comemora atuação do Vitória: 'surpreendeu favoravelmente'

O desempenho do Vitória diante do Fortaleza, na estreia da Copa do Nordeste, surpreendeu até o técnico rubro-negro, Geninho. De forma positiva. Após o empate em 0x0 neste sábado (25), o comandante foi só elogios ao desempenho do time contra o atual campeão da competição - e adversário da Série A.

"Avaliação positiva. Nosso time trazia uma incógnita, porque foi remontado. Cada jogador é vindo de um lado, atuava de uma maneira. Ficava a expectativa de como ia responder no primeiro jogo de 90 minutos. Eu gostei do que vi. Vi um time com pouco tempo de trabalho e bom nível de entrosamento, rodou bola, procurava se achar, teve personalidade grande, partiu para cima de um time montado, de Série A. Teve coragem de jogar. Marcou em cima, evitando a saída de bola, criou mais chances de gols. Jogou com personalidade. Nos últimos 15, 20 minutos, tivemos um decréscimo na parte física, mas o Fortaleza também. Gostei do jogo. Avaliação positiva para primeiro jogo. Dá expectativa de que possa melhorar", comentou Geninho.

Para o técnico, a presença de jogadores novos no elenco foi positiva. "Sentia do grupo a vontade de jogar, de querer mostrar, fazer bom jogo. A grande maioria da equipe é de garoto, que sente que é uma grande oportunidade de aparecer. Um clássico do Norte-Nordeste,como este, é sempre motivante. Senti um time motivado. Fiquei surpreso pela evolução de conhecimento, como se a gente tivesse treinando há muito mais tempo. Pelo pouco tempo de trabalho, surpreendeu favoravelmente".

Falando em surpresas, Geninho escalou o Vitória com dois centroavantes: Júnior Viçosa dentro da área e Léo Ceará pela direita. Ele comentou sobre o desempenho dos jogadores.

"Júnior teve mais chance que o Léo, jogou mais perto, mas gostei da movimentação do Léo, apesar de saber que ele vem jogando por dentro. Na sequência, vamos definir como vamos fazer. Para esse jogo, nem tinha outra opção, porque o Ruan teve uma dádiva, ficou envolvido com o nascimento da filha, e definimos o Léo. Devo ter a volta do Vico para o próximo jogo".

"O bom é ter jogador hoje. Você pode dizer que o Vitória tem opção. Ainda tem Jordy Caicedo se recuperando. Isso é muito bom. Vendo um jogo como fez o Guilherme Rend, tomou conta do meio. Isso é muito bom. Fiquei muito satisfeito com o que vi. Talvez não esperasse tanto da estreia. Não esperava um jogo em um nível tão bom como foi".

O time principal do Vitória volta a entrar em campo pela Copa do Nordeste só no próximo sábado (1º), às 16h, contra o Sport, em Recife. O tempo, segundo Geninho, será ideal para recuperar os jogadores.

"Bom que vamos ter uma semana. Um dia para recuperar, porque todo mundo vai se reapresentar com muitas dores. Quando você está quente, não sente nada. Quando termina que você vê o esforço. Vamos ter a semana toda para refazer, voltar a trabalhar, fazer trabalho de fundamentos, para que haja entrosamento. Se tivéssemos aproveitado, poderíamos até ter vencido, tivemos mais chances do que o Fortaleza. Se fizesse o gol antes, poderia administrar a partida, evitar o desgaste. Mas foi bom. Não vamos reclamar de uma coisa que foi boa".