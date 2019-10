Geninho comenta reforços do Vitória; todos já estão regularizados

O técnico Geninho pode contar com até três reforços para enfrentar o Oeste na terça-feira (8), às 20h30, no Barradão, pela 27ª rodada da Série B. Dois jogadores contratados pelo Vitória já estão regularizados e podem estrear.

O principal deles é o lateral esquerdo Thiago Carleto. O atleta veio do Ceará, onde vinha atuando regularmente - sua última aparição em campo foi no dia 25 de setembro, no empate em 0x0 com o Cruzeiro no Castelão.

Geninho elogiou o contratado: "Atleta mais conhecido, que tem um bom apoio. Também possui um chute muito forte, boa bola parada e bom cruzamento. Vem para compor muito bem o elenco com Capa, já que Chiquinho vem sendo mais usado como homem de meio-campo ou de frente".

Carleto tem 30 anos e se destacou com a camisa do Athletico-PR na Série A de 2018. Não teve a mesma sorte no Ceará: foram apenas cinco partidas pela Série A e 12 em toda a atual temporada.

Também foi regularizado o lateral direito Jonathan Bocão, de 26 anos. Ele disputou a última Série C pelo ABC, clube que acabou rebaixado. Fez apenas duas partidas pelo time potiguar. Desde agosto, vinha disputando a Copa Paulista pelo Água Santa.

"Bocão é um jogador de muito apoio e velocidade. O conheço bem porque jogou comigo em dois times, no Avaí e no ABC. Tem no apoio a sua melhor qualidade, chega fácil na frente. A gente precisa de mais um jogador para esse setor, alguém experiente, porque temos no elenco alguns garotos", comentou Geninho sobre o reforço.

A dupla seria apresentada na Toca do Leão na tarde desta sexta-feira (4), mas os atletas decidiram não falar mais com a imprensa.

Outro reforço regularizado é o atacante Negueba, contratado junto ao Globo-RN. Ele marcou oito gols na última Série C, tendo disputado 17 jogos. Seu nome apareceu no BID da CBF nesta sexta-feira.

"Negueba, dos três, é quem eu acompanhei menos. Jogador que fez uma boa Série C. Conversei muito com o pessoal de Natal. Me disseram se tratar de um jogador de qualidade", comentou Geninho.

"Tem um contra um razoável, mas finalização muito boa. Tanto, que fez vários gols. Então, como gols são coisas que estamos precisando, espero que venha nos ajudar. É mais um que atua pelo lado do ataque", finalizou o técnico.

Carleto e Bocão treinaram normalmente na Toca do Leão na tarde desta sexta-feira (4), quando a equipe rubro-negra se reapresentou após o empate em 2x2 com o Sport na quinta-feira. Negueba está se recuperando de lesão.