Geninho definirá futuro no Vitória nos próximos dias

Geninho definirá, nos próximos dias, se ficará no Vitória para a próxima temporada. O técnico quer aguardar o último jogo do Leão pela Série B, sábado (30), às 16h30, contra o Coritiba, para tomar a decisão. Também afirmou que precisa resolver alguns problemas pessoais para comunicar, com calma, a escolha. Mas garantiu: quer fazer o anúncio sobre seu futuro o quanto antes.

"Paulo [Carneiro, presidente do clube] se manifestou publicamente e a mim, em uma reunião que tivemos. Eu disse a ele que eu gostaria de definir a situação a partir de segunda-feira (2), quando terminar o campeonato. Eu tenho alguns assuntos a resolver e estou tentando equacioná-los nesta semana para que a gente possa sentar na segunda-feira e encaminhar - ou não - a permanência. Eu me dou bem, me sinto bem no Vitória. Mas acho bom colocar as coisas bem postas para que, depois, não haja arrependimento de nenhum dos lados. Gosto de decidir minhas coisas com calma", afirmou Geninho, que soma cinco vitórias, seis empates e três derrotas no comando do rubro-negro, um aproveitamento de 50%.

Convidado para ser diretor de futebol no Avaí, o técnico descartou a possibilidade. "Não converso com o Avaí sobre esse convite, não é o que quero. Não passa pela minha cabeça sair de treinador para diretor no momento. Pode acontecer no futuro, mas não agora", explicou. Ano que vem, o time catarinense será rival do Leão na Série B.

Em relação ao próximo jogo, dessa vez não há pressão no rubro-negro, matematicamente livre de risco de rebaixamento. Já o Coritiba precisa de um empate para voltar à elite do futebol brasileiro. De acordo com Geninho, jogar sem o peso que a equipe carregou ao longo da competição dá um alívio.

"Nós vamos jogar sem aquela faca que tínhamos no pescoço. Já imaginou se tivéssemos que fazer um jogo importante como o de amanhã, contra um adversário forte como é o Coritiba - que quer confirmar seu acesso à primeira divisão - precisando de resultado? Seria uma situação ruim. Graças a Deus, conseguimos nosso objetivo de maneira antecipada e até sobraram pontos. Então, dará mais tranquilidade, com certeza", falou.

Apesar de não ter mais tanto compromisso com a tabela, o treinador garante que o time tentará um triunfo. "É um jogo que pode mexer com o campeonato, nos traz uma responsabilidade diferente. De fazer um jogo onde o torcedor veja que o Vitória entrou em campo para ganhar, para fazer seu resultado independente de quem ele vai ajudar ou prejudicar - isso já não é problema nosso. Vamos tentar fazer uma boa partida, onde a gente possa premiar a torcida em nosso último jogo em casa com um triunfo, seria muito bom. Fecharia de uma maneira muito positiva".

Para o confronto, o técnico não contará com os volantes Lucas Cândido e Léo Gomes, que receberam o terceiro cartão amarelo, estão suspensos e iniciaram as férias mais cedo.

"Vamos manter a estrutura básica do time. Wesley deve jogar, treinou normalmente. Tenho a perda de dois homens do meio, Lucas e de Léo, mas estou encaixando outros jogadores em busca da conquista. Provavelmente, vocês verão o Vitória um pouco mais agressivo", adiantou.

Mudanças no time

Caso decida permanecer no Vitória para 2020, Geninho terá algumas mudanças no elenco. Lucas Cândido, por exemplo, estava no Leão via empréstimo do Atlético-MG e será devolvido ao Galo. Wesley também estava emprestado e voltará ao seu time. Léo Gomes, por sua vez, foi vendido ao Athletico-PR em junho.

"Em relação ao planejamento [para o ano que vem], eu tenho participado das reuniões, dado minhas opiniões. O Vitória vai passar por uma refomulação, tem atletas cujos contratos acabam, que estavam emprestados e retornam aos seus times. Já foi feito um apanhado dos jogadores, um acompanhamento muito grande dentro da Série B, os que mais se destacaram em suas equipes. Tem que ter calma, daqui a pouco vai ter muita oferta".

O rubro-negro, porém, passa por problemas financeiros. Na última quarta-feira (27), o elenco não treinou com bola na Toca do Leão por atraso salarial. Para Geninho, o ideal é olhar a disponibilidade de investimento do clube para decidir as contratações.

"[O Vitória tem que] fazer um elenco dentro de suas possibilidades (...). É claro que situação financeira pesa em uma decisão, ninguém gosta de trabalhar sem receber. Falo não só da minha permanência, mas a vinda de outros jogadores. O Vitória sabe disso. E não está acomodado. (...) As coisas estão se encaminhando para uma solução. O Vitória é reconhecido como uma grande equipe, todo profissional quer jogar no clube, trabalhar no clube. Mas em um Vitória seguro. Até pouco tempo, era um time altamente atrativo para todo mundo - e tem que continuar assim. Não pode perder o rótulo de grande equipe", comentou Geninho, que ainda lembrou da situação do Cruzeiro, na Série A. "Eles estão correndo risco de cair para a B - e todo mundo sabe que é um problema financeiro".

Outra questão que o treinador terá que decidir é sobre o Campeonato Baiano. Paulo Carneiro afirmou, categórico, que usará apenas o sub-23 no regional e que "vai ganhar e vai perder" com a equipe. Foi até contratado um técnico, Agnaldo Liz, para comandar o grupo. Já o time principal disputaria a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série B. Geninho, por outro lado, é menos enfático.

"Parece até que é uma coisa meio definida, o Vitória até contratou o Agnaldo, que é um profissional capacitado, com qualidade, para que faça o campeonato regional. Mas, no futebol, é difícil falar de maneira definitiva. A ideia é iniciar o torneio com sub-23. Se vai terminar assim ou não, só a sequência vai dizer".