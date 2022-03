Geninho passa por cirurgia no joelho e acompanha treino do Vitória à distância

O departamento médico do Vitória tem um novo paciente. Nada de jogador. Trata-se de Geninho. O técnico rubro-negro precisou passar por uma cirurgia no joelho na noite de segunda-feira (28) e não pôde comandar o treinamento desta terça-feira (29) de perto.

Depois de se ausentar da Toca ontem, Geninho voltou a marcar presença no treinamento, mas com limitações. Acomodado em um quiosque próximo ao campo, o técnico observou todo a atividade comandada pelo auxiliar Ricardo Silva e vez ou outra passou informações.

De acordo com comunicado divulgado pelo Vitória, Geninho estará apto para a estreia do time na Série C do Brasileiro. O treinador já iniciou reabilitação com os fisioterapeutas do clube. O primeiro jogo do Leão na competição será contra o Remo, em Belém, no dia 9 ou 10 de abril - a data ainda será definida pela CBF.

O treino foi focado no aprimoramento de finalizações. Os atacantes Luidy, Guilherme Queiroz, Erik, Ruan Nascimento, Hitalo, Jefferson Renan, Santiago Trellez, Dinei, Gabriel Santiago e Roberto, além do volante Gustavo Blanco e dos meias Jadson e Eduardo fizeram trabalhos específicos com trocas de passes e cruzamentos.

Os zagueiros Carlos, Marco Antônio, Ewerton Páscoa e Mateus Moraes, bem como os volantes João Pedro, Matheus Tenório, Alan Santos e Pablo rebateram bolas cruzadas altas e rasteiras pelos laterais Guilherme Lazaroni, Salomão, Iury e Alemão. “Cruza alto, salta e não fica escorando o companheiro”, orientou Geninho em determinado momento.

Ao final, houve jogo em campo reduzido. Com três gols, Santiago Tréllez foi o jogador mais eficiente no quesito bola na rede. Na quarta-feira (30), o Vitória seguirá os treinamentos visando a estreia na Série C do Brasileiro.