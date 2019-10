Geninho pede tranquilidade e foco para escapar do rebaixamento

O relógio da Série B continua marcando o seu tic-tac. Cada estalo é um jogo. Para o Vitória, restam oito partidas pelo Campeonato e a matemática para fugir do rebaixamento é clara e objetiva: o Leão precisa somar pelo menos 50% dos pontos restantes para ficar tranquilo e planejar sua vida em paz para a próxima temporada.

Técnico do Vitória, Geninho tem conhecimento que a missão é possível, mas segue complicada. Com 33 pontos em 30 jogos, o Leão ocupa a 16ª posição da tabela e sabe que precisa fazer mais do que os cerca de 36% de aproveitamento que tem até o momento para não se complicar. A zona de rebaixamento ainda circula a Toca do Leão: são apenas dois pontos acima do 17º colocado, Figueirense. Para enfrentar isso, o treinador prega dois princípios: foco e tranquilidade.

“Tem que ter tranquilidade com o momento, não pode apavorar, senão não consegue executar o que tem. E tem que ter foco no objetivo, saber o que quer e o que precisa para atingir. (...) A gente tem trabalhado isso, passando confiança para o grupo. Essa semana foi muito forte, primeira semana que tive inteira”, comentou o treinador.

De olho no jogo contra a Ponte Preta, fora de casa, no próximo domingo (27) às 16h, Geninho optou por fechar o treino desta sexta-feira (25). O treinador por já ter enfrentado Gilson Kleina, técnico da Ponte, em três oportunidades na temporada, preferiu se reservar para tentar surpreender o adversário.

Os jogos de Geninho contra Kleina foram pelo Campeonato Catarinense, no início do ano. Na época, ele estava no Avaí enquanto Kleina treinava o Criciúma. Geninho se deu melhor em todos os combates: venceu os dois jogos da primeira fase por 3x0 e 2x0, respectivamente, antes de vencer a semifinal nos pênaltis após empate por 1x1 no tempo normal.

“A Ponte joga como se fosse a última cartada para tentar o acesso. Se ela ganhar, cola no bloco da frente, se não ganhar, vê o bloco da frente fugir. A gente vai enfrentar uma Ponte motivada”, declarou Geninho para justificar que é necessário se apegar a todos os trunfos possíveis.

Retorno e dúvidas

Geninho ainda não sabe quais serão os jogadores com quem vai poder contar na próxima partida. O treinador teve a boa notícia do dia que foi o retorno de Van. O lateral direito não participou dos últimos dois treinos, vetado pelo departamento médico. Por outro lado, a indefinição sobre as condições de Lucas Cândido e Jordy Caicedo ainda incomodam o treinador.

“Onde eu menos tenho problema é na defesa. Tenho problema no meio e no ataque. Jogadores importantes que ainda são dúvidas. A gente vai esperar até amanhã. Lucas e Caicedo apresentam alguma melhora. Só vou ter definição do departamento médico amanhã. Esses jogadores estão aqui quase confinados fazendo tratamento médico. Tudo isso passa por você fechar a sua equipe”, comentou Geninho.

