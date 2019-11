Geninho reprova desempenho do Vitória: 'cometemos muitos erros'

Técnico do Vitória, Geninho não gostou do futebol apresentado pelo Vitória na derrota por 2x1 contra o América-MG nesta sexta-feira (15), pela 36ª rodada da Série B. O treinador rubro-negro avaliou que seus comandados cometeram muitos erros e que esse foi o principal motivo para o resultado ruim.

Segundo Geninho, o time sentiu dificuldades em assimilar o esquema com três zagueiros, o que foi potencializado com a entrada de dois laterais que não vêm jogando como titular, casos de Matheus Rocha e Capa.

O treinador declarou que, com o esquema escolhido, era necessário que os jogadores explorassem as laterais de campo - algo que não aconteceu. Além disso, Geninho sentiu falta dos laterais ajudando na cobertura da trinca de zaga para evitar ataques pelos cantos, como foi na jogada que originou o segundo gol do América-MG, que saiu de um cruzamento oriundo do lado direito da defesa rubro-negra.

"Um resultado que não gostaríamos de estar curtindo agora. Viemos para fazer pelo menos um ponto", afirmou o treinador.

Para o jogo contra o Operário, na próxima terça-feira (19), Geninho terá de volta seus laterais titulares e a tendência é que volte a atuar com uma linha de quatro jogadores na defesa. Além disso, o técnico ainda aguarda uma posição do departamento médico do Vitória sobre o volante Rodrigo Andrade, vetado do último jogo por conta de dores no pé.