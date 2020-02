Geninho sobre o empate com o Imperatriz: 'Foi um resultado justo'

O Vitória não jogou um futebol encantador diante do Imperatriz, mas garantiu a classificação à segunda fase da Copa do Brasil após empatar sem gols na noite da última terça-feira (11), no estádio Frei Epifânio, na cidade que leva o nome do adversário, no Maranhão. Na avaliação do técnico Geninho, o resultado foi condizente com o que as equipe apresentaram na partida.

"Acabou sendo um resultado justo pelo que as equipes fizeram. Poucas chances de gol de um lado e de outro, os goleiros trabalharam pouco. Não lembro de uma defesa do meu goleiro ou do goleiro do Imperatriz. De chute. Apenas bola cruzada, levantada na área. O 0x0 acabou fazendo justiça ao que foi o jogo", afirmou o treinador.

O comandante rubro-negro admitiu que o Vitória não foi bem tecnicamente, mas compensou na disposição. "Jogo típico de Copa do Brasil, muito brigado, muito disputado, clima quente, gramado diferente do que a gente está acostumado a jogar, mais alto. Isso dificultou um pouco. Não foi o grande jogo na parte técnica. Tivemos poucas jogadas de grande beleza, de organização. Tivemos mais correria, disputa de bola. Foi um jogo equilibrado", disse Geninho.

Na segunda fase da Copa do Brasil o Vitória enfrentará o vencedor do duelo entre Lagarto e Volta Redonda. O confronto acontece no próximo dia 19, às 15h30, no estádio Albano Franco, em Simão Dias, no centro-sul de Sergipe.

"Era o objetivo passar de fase na Copa do Brasil. Sabíamos da dificuldade. Essa primeira fase da Copa do Brasil é muito difícil, talvez a mais difícil delas. O visitante classifica com o empate, mas veja quantos visitantes bons ficaram fora. É complicado. Temos o objetivo de seguir na Copa do Brasil. Na Copa do Nordeste o objetivo é tentar chegar na disputa do título", projetou Geninho.

Pela Copa do Nordeste, o Vitória volta a entrar em campo no domingo (16), às 18h, contra o Freipaulistano, no Barradão. Antes, no sábado (15), a equipe de aspirantes do Leão, treinada por Agnaldo Liz, enfrenta o Atlético de Alagoinhas, às 16h30, também no Barradão.