Genival Lacerda tem piora na saúde e está 'em estado gravíssimo', diz filho

O cantor Genival Lacerda, de 89 anos, segue internado em estado grave, com piora no quadro clínico de Covid-19. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do músico na noite de terça-feira, 15. Ele permanece internado em um hospital particular no Recife (PE), onde deu entrada em 30 de novembro depois de receber o diagnóstico de infecção por coronavírus. As informações são do portal UOL.

O filho do artista, João Lacerda, disse que o pai está em estado gravíssimo: "Os médicos seguem cuidando dele no hospital, mas nessas últimas horas não se tem melhora", comentou.

Genival vem passando por uma sequência de pioras em seu quadro desde o dia 10, quando foi diagnosticado com pneumonia. O cantor é autor de sucessos como "De quem é esse jegue?" e "Severina Xique-Xique".