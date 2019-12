Geomanta instalada em encosta de São Caetano beneficia 500 famílias

Quando o céu mudava de cor, ganhando tons mais escuros, deixava apertado o coração de Renilda Reis, 55 anos. "Era o medo que me tomava devido as inúmeras tragédias por causa da chuva", disse ela, moradora do bairro de São Caetano. "Mas agora posso dormir tranquila", acrescentou ela, durante a entrega da geomanta no bairro, na manhã desta quarta-feira (4), construída pela Prefeitua de Salvador.

O prefeito ACM Neto compareceu à solenidade e reforçou as ações feitas pela prefeitura durante o ano inteiro para as chuvas. "Hoje faz sol e estamos aqui para falar da chuva. A gente trata o problema da chuva nos 365 dias do ano. São Caetano é um dos bairros que mais chove em Salvador e as consequências também são maiores por causa da topografia: vales e baixadas. São 1.600 metros quadrados de área protegida, equivalente à duas encostas, que somam a quase 300 obras de contenção já construídas em Salvador", declarou ACM Neto.

(Foto: Betto Jr/Secom)

A geomanta foi colocada na Rua da Fonte da Bica, em São Caetano, e a entrega aconteceu por voltas das 9h30.

A aplicação de geomanta para proteção da encosta foi feita em uma área de 1.610 m² e contou com um investimento de R$ 222.876,00. A obra vai beneficiar cerca de 550 famílias que vivem na região.

Desde quando foi adotada pela Prefeitura, em 2016, a tecnologia de geomanta – que faz uso de material em PVC e geotêxtil para conter e estabilizar encostas na cidade – já foi aplicada em 186 localidades, totalizando um investimento de R$ 17.342,152,24.