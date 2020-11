A pandemia do coronavírus voltou nossos olhos para os grupos de risco, como os idosos, que estão mais suscetíveis a ter complicações e podem ter a vida colocada em risco pela doença com maior facilidade.

O avanço da idade faz com que o organismo tenha tendência a diminuir sua capacidade de combater infecções como uma pessoa fazia na juventude, por exemplo. E por isso existe o risco de agravamento de doenças como a Covid-19.

No entanto, do outro lado da pirâmide etária existem pessoinhas que podem não estar no grupo de risco, mas precisam de atenção: as crianças. Ao contrário do que se pensa, os pequenos entendem a situação que vivem, possuem seus medos, dúvidas e angústia no meio de todo esse cenário caótico.

Pensando nas crianças, o CORREIO fez a série de reportagens especiais chamada Geraçãozinha Covid-19. As matérias foram elaboradas pela repórter Thais Borges, que trouxe o relato de 15 crianças baianas, dos mais váriados perfis sociais, étnicos e raciais, para falar sobre suas impressões do presente e desejos para o futuro.





Como ouvir o podcast? Escolha o seu aplicativo favorito logo abaixo

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

Para esse episódio, convidamos a repórter Thais Borges para falar sobre o processo de criação da série, as impressões que conseguiu colher de crianças e especialistas falando sobre o futuro dessa geração e os impactos da pandemia em suas formações enquanto seres humanos.

Você também pode ouvir no player abaixo ou fazendo o download:

O Que a Bahia Quer Saber · Geraçãozinha Covid-19: as crianças na pandemia

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

>> Clique aqui para ver episódios anteriores do O Que a Bahia Quer Saber