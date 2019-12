Gerente da base do Bahia, Marcelo Vilhena é desligado do clube

O planejamento do Bahia para a temporada 2020 também vai passar pelas divisões de base. Gestor do setor, Marcelo Vilhena não faz mais parte do clube.

O desligamento acontece em um período de baixa nas divisões de base do tricolor. Esse ano, o Bahia acumulou resultados ruins na Copa São Paulo, quando não passou da fase de grupos da competição, somou apenas um ponto em nove jogos no Brasileirão sub-17, sendo lanterna do grupo, e foi apenas o 12º colocado no Campeonato Brasileiro sub-20.

O Esquadrão acumulou resultados ruins também no plano regional, sendo eliminado nas quartas de final do Baianão sub-17. Já os times sub-20 e sub-15 conseguiram ser campeões estadual.

O último tropeço da base tricolor aconteceu na Copa do Nordeste, quando o time sub-20 caiu ainda na primeira fase do torneio.

Marcelo Vilhena chegou ao Bahia em março de 2018. Na época, ele substituiu Marcelo Lima, então gestor da base tricolor, e tinha a missão de promover a reformulação do setor.

Em 2019 a base do Bahia foi alvo de críticas já que nenhum atleta formado em casa foi lançado ao time principal. Em entrevista ao Programa do Esquadrão, o presidente do tricolor, Guilherme Bellintani, explicou a saída e afirmou que o clube não vai trazer um substituto.

"Queria comunicar algumas mudanças em relação as categorias de base. Algumas coisas que já planejávamos desde o início de ano, modelo, organograma. Desligamento de Marcelo Vilhena. Fez grande trabalho ao longo de um ano meio, quase dois anos. Implantou modelos que vão render frutos. Tinha outro projeto profissional, e estava na hora da gente fazer algumas mudanças. A mudança não vem só da saída de Vilhena. Mudança de estratégia, da forma de trabalhar, consertar e trazer novos caminhos que a gente acha que precisa trazer melhores resultados. Antecipamos o planejamento 2020 e anunciou o desligamento de Vilhena. A gente entendeu, ele também, que era a hora de reformular e implantar uma estratégia mais ousada para a base", disse Bellintani.

"Não vamos trazer ninguém para o lugar de Marcelo [Vilhena]. Estamos conversando, vamos implementar, Vilhena segue até o fim do ano, vamos fazer na base algo parecido com o que fizemos em outros setores. Extinguimos a figura de líder e fortalecemos lideranças que fazem trabalhos específicos. Retirando a liderança principal e fortalecendo lideranças setoriais. Mudamos o modelo com a saída de Vilhena, que é muito mais em função de rever a estratégia do que de mudar uma pessoa por outra. Vamos mudar a forma de atuar trazendo exemplos de outros clubes", continuou o gestor.