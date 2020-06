Gerente de facção e dois comparsas são flagrados com R$ 9 mil no Subúrbio

O 'gerente' de uma fação envolvida com tráfico de drogas, homicídios, roubos, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores que atua no Subúrbio Ferroviário foi preso na na última quarta-feira (10), com R$ 9 mil reais em espécie.

O flagrante ocorreu quando policiais das Guarnições das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos os Santos (BTS) passavam pela localidade Voluntários da Pátria, no bairro Santa Luzia do Lobato, e receberam uma denúncia sobre a chegada de drogas na localidade. O efetivo se separou no terreno e, na linha do trem, avistou três homens correndo e entrando em um imóvel abandonado.

A casa foi cercada e o trio capturado com R$ 9 mil em espécie, um revólver calibre 38, munições, 2 kg de maconha e cocaína, aparelhos de GPS e cadernos com anotações da facção. Os criminosos de 21 e 22 anos, um deles apontado como 'gerente' da quadrilha, foram apresentados na Central de Flagrantes.