Gestão de pessoas: 16º congresso da ABRH Bahia começa nesta quarta-feira (13)

Começa nesta quarta-feira (13) a 16ª edição do congresso da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Bahia (ABRH-Ba). O evento, que será 100% on-line via YouTube, tem como tema este ano “Influenciadores da Transformação #Propósito” e acontece desta quarta-feira (13) até sexta-feira (15).

De acordo com a vice-presidente da ABRH Bahia e organizadora do evento, Elisa Chies, o congresso pretende “conectar pessoas e empresas com o que as impulsiona e provocar inquietações para que elas sejam mobilizadas à ação com propósito, além de gerar conhecimento, aprendizado, inspiração e reflexão para ampliar a consciência a respeito das práticas, inclusive na área de gestão de pessoas”.

Os convidados palestrantes que irão compartilhar suas experiências são especialistas em RH e propósito. Entre eles, estão: Janete Vaz, Cofundadora e Presidente do Grupo Sabin; Carla Caracol, Diretora de Recursos Humanos no Grupo Renascença Multimédia; Karine Oliveira, CEO do Wakanda Educação Empreendedora; Kiko Kislansky, Cofundador da Euzaria e da Cazulo; Andréa Perez, Idealizadora e Head do Instituto Felicidade Agora é Ciência; Pedro Cordie, Psicoterapeuta filiado ao CONBRAPSI e Venâncio Guimarães, Diretor de Pessoas e Cultura da DASA.

Para algumas categorias, ainda é possível se inscrever. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla para os não associados. Os preços variam entre R$ 50 e R$ 120. A inscrição de associados é gratuita e pode ser feita através deste link.

Também há atividades gratuitas para todos, a exemplo do EXPO-RH On-line, que acontece nos dias 13 de outubro, às 13h, e 15 de outubro, às 20h. A inscrição também deve ser feita pelo Sympla.

Programação Sala Principal:

13/10 -

9h30 às 10h50: Palestra "Case Sabin: Propósito, Felicidade, Crescimento e Lucro". (Janete Vaz, Cofundadora e Presidente do Grupo Sabin)

11h05 às 12h05: Palestra "Como descobrir e viver seu Propósito na Prática". (Kiko Kislansky, Cofundador da Euzaria e da Cazulo)

14/10 -

9h às 10h20: Painel "Propósito e Felicidade no trabalho". (Andréa Perez, Idealizadora e Head do Instituto Felicidade Agora é Ciência, e Pedro Cordier, Psicoterapeuta filiado ao CONBRAPSI)

10h50 às 12h: Palestra "O impacto do Propósito na gestão do desempenho". (Carla Caracol, Diretora de Recursos Humanos no Grupo Renascença Multimédia)

15/10-

9h às 10h20: Palestra "Negócios de Impacto Social: O propósito da educação empreendedora". (Karine Oliveira, CEO do Wakanda Educação Empreendedora)

10h50 às 12h: Palestra Magna "TransformAÇÃO Dasa: a cultura e a inovação da saúde que todos querem e precisam". (Venâncio Guimarães, Diretor de Pessoas e Cultura da DASA)

Programação EXPO-RH Online:

13/10 -

14h às 15h30: Painel "Transformando o Recrutamento e Seleção para que Talentos encontrem seu propósito". (Fabíola Matos, Sócia diretora da Arttha Gestão & RH, e Pana Júnior, CEO da Burh)

15h45 às 17h15: (Felipe Bragatto, Sócio-fundador do Armazém do Caos)

14/10 -

14h às 15h30: Painel “Desenvolvimento Pessoal e Profissional: Construindo uma carreira de sucesso!”. (Débora Santos, Gerente de RH da Resale, e Lélian Garrido, Co Founder Opus Human)

15h45 às 17h15: Painel "A experiência de cuidar e ser cuidado dentro de uma organização que pulsa". (Luiza Ribeiro, Coordenadora de desenvolvimento de pessoas; Sandra Lucia Brasil, Coordenadora do núcleo institucional de desenvolvimento docente; Telma Marinho, Gestora estratégica de pessoas e aprendizado; Luciana Oliveira, Coordenadora do núcleo comum e Sylvia Maria, Coordenadora do curso de psicologia)

17h30 às 19h: Palestra “O que te move? Conectando vocação, motivação e propósito”. (Bárbara d'Afonsêca, Coordenadora dos cursos de Gestão do Centro Universitário Ruy Barbosa)

15/10 -