Gestão do prefeito Bruno Reis tem nova aprovação de 84% da população

O trabalho realizado pelo prefeito Bruno Reis no enfrentamento à pandemia de Covid-19 teve 84,2% de aprovação da população de Salvador, de acordo com o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas em parceria com o portal Bahia Notícias. Os dados da pesquisa, realizada entre os dias 4 e 7 de agosto de 2021, foram divulgados nesta terça-feira (10).

O levantamento indica, ainda, que 69,5% dos cidadãos acreditam que o chefe do Executivo municipal acertou sobre a retomada das atividades econômicas e das atividades presenciais em sala de aula.

“Novamente, agradeço imensamente à cidade por esse reconhecimento das nossas ações. Não foi fácil, porque pegamos a segunda onda do coronavírus e tivemos que tomar decisões que não agradaram muitas vezes, mas que se mostraram acertadas. Somente com muito trabalho estamos conseguindo vencer as dificuldades e agradeço também a toda equipe da Prefeitura pela dedicação e superação nesses quase oito meses”, declarou Bruno Reis.