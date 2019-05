Gilberto desencanta, marca dois, e Bahia vence mais uma em casa

Roger Machado e Fernando Diniz são dois treinadores que prezam por um futebol bem jogado e foi o que entregaram neste domingo (26), na Fonte Nova. Logo com 20 minutos a partida já registrava dois gols, um para cada lado. O que se viu em campo foram duas equipes que buscaram jogar a todo momento e no final das contas o Bahia se deu melhor: venceu por 3x2 e segue 100% dentro de sua casa.

Os gols da partida foram marcados por Artur e Gilberto, para o Bahia. O Fluminense marcou com Pedro, de pênalti, e João Pedro, já na segunda etapa. O camisa 9 do Esquadrão foi o destaque do jogo com uma assistência e dois gols - que tirou o atacante da seca que já durava quase 400 minutos. O resultado alçou o Bahia ao 8º lugar, com 10 pontos somados.

O jogo

O Fluminense começou do jeito que gosta: trocando passes e valorizando o máximo que podia da posse de bola. O Bahia respondeu subindo a pressão e marcando no campo adversário. Logo com 1 minuto, quase conseguiu um bom prêmio pela ousadia quando Ramires bateu a carteira do goleiro Agenor, mas faltou sorte: a bola correu para linha de fundo, saindo em tiro de meta.

Eram 11 minutos e o Fluminense tinha 72% de posse de bola. Do outro lado, o Bahia fechava espaços e buscava ser o mais vertical possível para puxar os contra-ataques. A disputa por espaços era muito intensa e reduziu a efetividade das duas equipes: a primeira finalização só veio aos 14 minutos quando Yony González bateu cruzado na esquerda e ganhou o escanteio que seria bom para o tricolor… baiano.

Isso porque a zaga cortou o cruzamento, Ramires fez o balão e Artur brigou pela bola antes de tocar para Gilberto. O centroavante recebeu a bola antes do meio-campo, arrancou com muita velocidade e tocou para Artur, que dominou e bateu sem chances. Contra-ataque de manual e Bahia 1x0. No lance, Artur correu um total de 66 metros até a finalização.

Nem deu tempo de comemorar. Logo depois, o Flu partiu para o ataque e foi premiado com um pênalti bobo cometido por Nino Paraíba. Pedro foi para a cobrança e bateu bem. Era o empate do Flu e o jogo já registrava dois gols em 20 minutos.

O Bahia seguiu a estratégia à risca e conseguiu a virada. Foram duas tentativas até Gilberto conseguir aproveitar um vacilo da defesa carioca. Primeiro, Nino recuou a bola para Agenor e o camisa 9 abafou - mas o goleiro conseguiu dar um chutão pra lateral.

Agenor não teria a mesma sorte alguns minutos à frente. Um novo recuo, uma nova pressão de Gilberto e um desfecho diferente. O artilheiro do Bahia no ano roubou a bola do goleiro e entrou com bola e tudo no gol da ladeira da Fonte. Xô, zica! Foi o primeiro gol de Gilberto pelo Brasileiro. Com o tento, ele encerrou uma sequência de seis jogos sem balançar as redes

Segundo tempo

Logo na volta do intervalo, Fernando Diniz colocou Ganso em campo. Com a alteração, o treinador tinha dois objetivos: primeiro, encostar João Pedro na área. No primeiro tempo, o novo prodígio do Fluminense jogou aberto pela ponta e não foi bem. Por fim, teria um armador mais especialista para municiar o ataque, que no primeiro tempo só chutou um bola no alvo: justamente o pênalti convertido por Pedro.

Contudo, quem chegou perto do gol foi o Bahia. E com auxílio do VAR. Em um duelo entre Gilbertos, o do Flu colocou o braço na bola e a arbitragem assinalou pênalti. O Gilberto do Bahia pegou a bola, Agenor esperou até o último momento e conseguiu se redimir perante seu algoz.

Mas a noite não era de Agenor. O VAR chamou o juiz para avisar que o goleiro havia se adiantado na cobrança e a penalidade teria que se novamente cobrada. Ainda tinha mais. Pela nova regra, se adiantar com dois passos ou mais é motivo de cartão amarelo. Para Agenor, o segundo. E ele acabou expulso. E aí foi a hora de Gilberto se redimir: na segunda tentativa, colocou no fundo da rede para ampliar o placar.

O Fluminense não se abateu e foi pra cima até conseguir diminuir. Moisés fez falta, que Ganso cobrou rasteira. Douglas bateu roupa e no rebote João Pedro, de 17 anos, fez o seu oitavo gol na temporada. O final prometia ser eletrizante.

Mesmo com um a menos, o Flu pressionou até o final, mas não conseguiu. O dia era do tricolor, mais uma vez, na Fonte Nova. O próximo compromisso do Bahia é na próxima quarta-feira (29), contra o São Paulo, pela Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA



BAHIA 3 x 2 FLUMINENSE



BAHIA - Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Douglas, Gregore, Ramires (Elton) e Artur; Arthur Caike (Élber) e Gilberto (Fernandão). Técnico: Roger Machado.



FLUMINENSE - Agenor; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Caio Henrique; Yuri Lima (Marcos Paulo), Daniel e Léo Artur (Paulo Henrique Ganso); Yoni González, João Pedro e Pedro (Rodolfo). Técnico: Fernando Diniz.



GOLS - Artur, aos 15, Pedro (pênalti), aos 18, e Gilberto, aos 29 minutos do primeiro tempo; Gilberto (pênalti), aos 23, e João Pedro, aos 34 minutos do segundo tempo.



CARTÕES AMARELOS - Artur e Moisés (Bahia); Yuri Lima, Agenor e Nino (Fluminense).



CARTÃO VERMELHO - Agenor (Fluminense).



ÁRBITRO - Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).



RENDA - R$ 365.755,00.



PÚBLICO - 21.776 pagantes.



LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

*com supervisão do subeditor Ivan Dias Marques