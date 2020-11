Gilberto destaca boa sequência do Bahia e entrega contra Fortaleza

Desde a chegada de Mano Menezes, o Bahia vive o seu melhor momento. O triunfo sobre o Fortaleza, por 2x1, na noite desta quarta-feira (11) foi a terceira seguida do tricolor na temporada. Isso não acontecia desde julho, quando emendou vitórias consecutivas por Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, ainda sob o comando de Roger Machado.

Os reflexos do bom momento aparecem na tabela. No Brasileirão, as vitórias sobre Botafogo e Fortaleza fizeram o tricolor subir para a nona colocação, com 25 pontos. Os resultados têm deixado os tricolores satisfeitos.

"Feliz pela entrega do grupo, nos dedicamos ao máximo por esses três triunfos, é importante dar continuidade ao que vem sendo executado em campo", comemorou Gilberto, autor de um dos gols contra o Fortaleza.

Por sinal, o gol de pênalti fez Gilberto igualar o ídolo Zé Carlos, campeão brasileiro em 1988, na lista de artilheiros da história do Bahia. 'Golberto' soma agora 51 gols com a camisa tricolor, 13 na atual temporada.

"Estou feliz. Costumo dizer que não gosto muito de números, mas vira e mexe sou perguntado por isso e estou feliz", se limitou a dizer o centroavante logo após a partida.

Já o técnico do Bahia, Mano Menezes, lamentou as chances desperdiçadas pelo tricolor. Na análise dele, o Esquadrão poderia ter matado o jogo nas chances criadas.

"Nós, nas chances que criamos, poderíamos ter matado o jogo. Foram contra-ataques importantes dentro da partida, e tudo isso contra um time que não se entrega. O Fortaleza brigou até o fim. Coloquei Clayson por entender que ele pode desempenhar melhor do lado, como também colocaria Rossi em campo. Mas Edson precisou sair e optamos por Anderson, já que eles colocaram dois centroavantes e buscaram o jogo aéreo", disse Mano.

O Bahia agora volta o foco para a partida contra o Coritiba, adversário da próxima segunda-feira (16), no estádio Couto Pereira, pela 21ª rodada do Brasileirão.