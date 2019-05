Gilberto discute com torcedor: 'Estou em um time bi brasileiro'

Durante o primeiro tempo, quando ainda estava no banco de reservas, o atacante Gilberto discutiu com um torcedor do Athletico-PR, na Arena da Baixada, e falou sobre o ocorrido após o apito final.

“Em qualquer lugar do mundo vão provocar. Às vezes tenho calma, outras não. Não gosto de quando falam que o Bahia é time de segunda divisão, que eu sou um merda. No futebol não precisa dessas coisas. Estou em uma instituição grande, um time que é bi brasileiro. Se falei algo que desrespeitou, peço desculpa. Ele recebeu a resposta que merecia”, afirmou o atacante, que entrou em campo no decorrer do segundo tempo.

Gilberto também lamentou a derrota desse domingo (12), por 1x0, na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, a segunda fora de casa no campeonato. "Estamos exaustos. Entrei no segundo tempo para tentar mudar o jogo. Temos que ser realistas. É trabalhar para consertar as coisas e ir fortes para o próximo jogo", finalizou o jogador.

O resultado fez o Bahia cair da 5ª para a 8ª posição na tabela do Brasileirão. O tricolor só volta a entrar em campo no próximo domingo (19), quando enfrenta o São Paulo, no estádio Morumbi, pela 5ª rodada da Série A.













