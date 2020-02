Gilberto Gil aproveita quatro dias de Carnaval: 'Mudei de ideia'

Em seu quarto dia de folia no Camarote Expresso 2222 nesta terça-feira (25), Gilberto Gil, o anfitrião do espaço ao lado de Flora Gil, afirma que não consegue ficar longe do Carnaval, reformulando uma recente declaração sua de que não iria mais participar da festa de Momo.

“O contágio familiar é que acabou me fazendo mudar de ideia e vir tantas vezes. Eu tenho uma família muito ligada ao carnaval, então eu acabo ficando sujeito mesmo a esse contágio”, justifica o cânone da MPB.

Sobre sua relação direta com a folia, Gil volta a dizer que ele nunca foi muito carnavalesco. “Essa minha reticência com Carnaval vem de muito tempo. Eu não costumava ir pra rua, pra pular e tal. Aliás, minha participação na festa sempre se deu mais pela minha escolha pelo afoxé Filhos de Gandhy, por exemplo, por essa via mais da contemplação e da mensagem pacífica”, explica o músico, aos 77 anos.

(Fotos de Ulisses Dumas/Divulgação)

E assim, vestindo novamente a indumentária típica da fantasia dos Filhos de Gandhy, Gilberto Gil saúda, com solidariedade e sabedoria, essa potente manifestação cultural construída pelo povo brasileiro, especialmente pelo povo baiano. Uma devoção artística e espiritual que se espelha no seu próprio gênio criativo.

