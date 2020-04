Gilberto Gil em compasso de espera para a Tour da Família

Gilberto Gil (foto de Gérard Giaumme/divulgação)

A ideia era fazer a Tour da Familia em julho, no Verão da Europa. Mas, devido à pandemia do coronavírus, Gilberto Gil aguarda as decisões dos espresários, que, por sua vez, esperam uma sinalizalização dos governantes para saber se ainda farão ou irão adiar para 2021. Enquanto isso, o cantor e compositor está recolhido com a familia na serra do Rio de Janeiro lendo bastante e muito atento ao noticiário. E o melhor, segundo sua mulher Flora Gil, é que "ele se distrai com a netinha Flor nas canções que cantam juntos todas as tardes". Muito requisitado, Gil também sempre que pode participa de campanhas reforçando para que todos se protejam desse inimigo invisivel.

Uma grande festa para os 20 anos de Madeleine

Apesar da comemoração dos 20 anos ser em 2021, o criador e produtor da Lavage de La Madeleine em Paris, Robertinho Chaves, já está a mil formatando como será o grande momento. Ele quer fazer uma festa histórica e, para isso, já está conversando com vários produtores no Brasil, Europa e Estados Unidos. Afinal, esse baiano de Santo Amaro da Purificação acha que o evento merece todas as honrarias. Ele explica em conversa com a coluna: "conseguir fazer a Lavage e mantê-la por todos esses anos é um feito memorável". Em tempo: a Lavage de La Madleine de 2020 deve mesmo acontecer dia 13 de setembro. A não ser que a pandemia do Coronavírus continue.

Guilherme Arantes (foto de Vania Toledo/divulgação)

Ponte áerea entre a Bahia e a Espanha

O cantor e compositor paulista Guilherme Arantes, que mora há 20 anos em Barra do Jacuípe (Litoral Norte), onde mantém um estúdio e o Instituto Planeta Água, resolveu também morar em Ávila, uma cidade medieval na Espanha. Com isso, ele agora passa um tempo lá e outro aqui. No sábado, em tempos de coronavírus, ele faz uma live em seu apartamento começando às 12h (horário de Brasília) e sem hora para terminar. No repertório, os grandes sucessos de seus 44 anos de carreira, além de clássicos da memória afetiva do artista, como Beatles e Elton John.

Pérolas do Montreux Jazz Festival

A marca Montreux Jazz Festival está disponibilzando 35 shows de grandes artistas que passaram pelo lendário festival, realizado todos os anos desde 196, em Montreux (Suiça francesa). A lista inclui bambas como Nina Simone, Ray Charles, Phil Collins, James Brown entre outros. Para acessar, basta entrar em stingray.com/FREEMJF1M e usar o código FREEMJF1M.

Tumtumtum

1 - Alcione, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Regina Casé, Martn´ália, Jorge Aragão, Vanessa da Mata, Xande de Pilares, Sandra de Sá, Leci Brandão entre outros artistas gravaram um video que já está nas redes sociais, com a Oração aos Orixás, de Pai Celino de Omolu. A produção foi de Carlos Fernando Marão.

2 - A cantora Roberta Miranda lançou o projeto "TeAbraçoComaMúsica" nas redes sociais.Uniram-se a eterna "Rainha da Música sertaneja" nomes como: a mexicana Ana Gabriel, a portuguesa Mariza, Péricles, Sabrina Sato, Salgadinho, Simaria, Tom Cavalcanti, Wanderléia e Zeca Pagodinho que cantam em uma só voz uma mensagem bem atual de fé, positividade e coletividade.

3 - O legado de Cazuza e os 30 anos da “Sociedade Viva Cazuza”, instituição que apoia pessoas com HIV, serão homenageados no projeto Protegi teu nome por amor”, nome que remete a um trecho de Codinome Beija-Flor, canção escrita por Cazuza.Uma iniciativa do cantor Rogério Flausino que se uniu à agência Suba (Fabiana Bruno) e à própria Lucinha Araujo, mãe do artista que nos deixou em 1990.