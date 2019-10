Gilberto Gil prestigia aniversário de 90 anos de Fernanda Montenegro

Gilberto Gil e Fernanda Montenegro

(Foto: Divulgação)

O cantor baiano Gilberto Gil prestigiou a comemoração do aniversário de 90 anos da atriz Fernanda Montenegro nesta quarta-feira (16) à noite. O jantar, para 25 convidados, ocorreu na casa da filha da aniversariante, a também atriz Fernanda Torres, na Lagoa, no Rio de Janeiro.

Fernandona, que é a única brasileira a ser indicada ao Oscar numa categoria de atuação, pelo papel de Dora, no filme Central do Brasil, de 1998, quis celebrar a ocasião com ‘pessoas do ciclo de confiança’, como ela mesmo diz.

Além de familiares e de Gilberto Gil, que estava com a esposa, a empresária Flora Gil, também circularam por lá Regina Casé, Daniela Thomas e Júlia Lemmertz. Falaram, principalmente, sobre saúde e amor.