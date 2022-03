Gilberto Gil toma posse como imortal da ABL no dia 8 de abril 

O Imortal Gilberto Gil (Foto: Divulgação)

O staff do cantor Gilberto Gil e representantes da Academia Brasileira de Letras estão a todo vapor na organização da festa de posse do artista baiano como imortal. A cerimônia acontece dia 8 de abril, às 21h, no Salão Nobre da ABL, no Petit Trianon, na Av. Presidente Wilson, no Rio.

Gil será recebido pelo Acadêmico Antonio Carlos Secchin e vai ocupar a cadeira de número 20, que tem como patrono o médico e jornalista Joaquim Manuel de Macedo e era ocupada pelo jornalista Murilo Melo Filho, que faleceu em 2020. O cantor venceu a disputa com 21 votos e é o segundo negro na composição atual dos imortais da ABL. A cerimônia de posse será transmitida pelo site e canal do YouTube da academia: www.academia.org.br e youtube.com/abletrasabl.





Giba Gonçalves de volta à estrada (Foto: Divulgação)

Grupo Batalá, do baiano Giba Gonçalves, inicia temporada europeia

Criado pelo músico baiano Giba Gonçalves, o grupo percussivo Batalá, que tem sede em vários países do mundo, comemora a volta aos palcos depois de dois anos de pausa forçada pela pandemia da covid-19. O retorno será no 4º Batala Drumcamp, durante o Verão europeu. O evento acontece na praia de Santa Maria, em Paros, Grécia, de 29 de junho a 3 de julho. Em conversa com a Coluna do Marrom, direto de Paris, onde mora, Giba revelou que serão realizados workshops intensivos de percussão e dança, coordenados por ele e outros convidados. Além de outras novidades que promete divulgar brevemente.





A Bahia vai brilhar na micareta de Floripa (Foto: Divulgação)

Folianópolis 2022 vai homenagear a Bahia

A homenagem era para acontecer em 2020, mas por causa da covid, só agora o Folianópolis vai reverenciar a Bahia na festa de 15 anos do evento, que será realizado nos dias 12, 13 e 14 de novembro, na Passarela Nego Quirido, na capital de Santa Catarina. Alguns dos principais nomes da música baiana estarão presentes nesse Carnaval fora de época, considerado um dos três maiores do Brasil, ao lado do Fortal e Carnatal. Segundo os produtores do Grupo All, que organiza o Folianópolis, já estava na hora de homenagear o estado que criou a axé music, que está cada vez mais se fortalecendo no Sul do Brasil.

Banda de médicos faz show beneficente

A banda Doctor Soul, formada pelos ortopedistas Marcus Thadeu, Maurício Pimentel e Eduardo Gil, pelo anestesista Fábio Maron e pelo cirurgião plástico Guilherme Queiroz, se apresenta domingo, às 17h, na Varanda do Sesi, no Rio Vermelho. Toda a renda vai ser em prol do Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer (NASPEC).





TUM-TUM-TUM*

1. A composição instrumental Pergunta Sem Resposta é o primeiro single do novo disco do maestro Luciano Calazans, produzido e arranjado pelo músico. O lançamento acontece no dia 31 de março, pelo selo Maestro Azul Produções, com distribuição da OneRPM para todas as plataformas digitais. Todo valor arrecadado será revertido ao Hospital Martagão Gesteira, referência no atendimento nas mais diversas especialidades pediátricas na Bahia.

2. No sábado, às 17h, no Pátio São Joaquim, na Avenida Jequitaia, 375, Calçada, acontece o Axézin, comandado pelo cantor e compositor Alexandre Peixe. O artista promete mais de três horas de show, em um palco central e mais intimista, com canções que marcaram época no Carnaval de Salvador. Peixe receberá artistas como Armandinho, Timbalada e a cantora Márcia Freire.

3 . A cantora Ana Mametto estreia em abril o show Saudação, que terá apresentações nos dias 9, 16, 23 e 30, sempre às 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho. Nas 12 canções que compõem o novo trabalho, Ana Mametto revisita grandes compositores, intérpretes e álbuns da Música Popular Brasileira com quem tem profunda identificação.