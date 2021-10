Gilberto quebra marca de 46 anos e assume artilharia do Nordeste na Série A

A atuação do Bahia diante do Corinthians e a derrota por 3x1, na noite desta terça-feira (5), deixaram os tricolores de cabeça inchada e ofuscaram mais um feito de Gilberto com a camisa do Esquadrão.

Único a balançar as redes para o time baiano no confronto, o camisa 9 voltou a marcar um gol depois de sete jogos e, de quebra, alcançou mais um recorde: Gilberto é agora o maior artilheiro de um clube do Nordeste na Série A do Brasileirão.

Até o tento contra o Corinthians, o centroavante estava empatado com Ramon, jogador que marcou 39 gols pelo Santa Cruz entre 1971 e 1975. Ao marcar o gol de número 40, Giba se isolou na artilharia do ranking e assumiu o topo após 46 anos.

O atacante Diego Souza, que atualmente defende o Grêmio, fecha o top-3 da lista com 38 pelo Sport entre 2014 e 2017. O levantamento foi feito pelo jornalista Cassio Zirpoli.

No Bahia desde 2018, Gilberto tem sido o principal goleador do tricolor nos últimos anos. Ao todo ele marcou 77 vezes em 175 jogos. Na atual temporada, o camisa 9 soma 20 tentos.

Além da marca histórica, Gilberto voltou a ser um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Com nove gols na Série A, o atacante divide o posto com Bruno Henrique, do Flamengo, e Edenilson, do Internacional.