Gilberto se recupera de dor lombar e retorna aos treinamentos

Logo após a derrota para o Internacional pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro o elenco do Bahia está de folga. Atletas e comissão técnica foram liberados logo após o jogo que o colorado venceu por 3x1 no Beira-Rio, lá no dia 12 de junho.

Nesta segunda-feira (17) o médico do Bahia, Rodrigo Daniel, divulgou um breve boletim relatando a situação clínica dos jogadores que ficaram de fora do último jogo antes da pausa para a Copa América: Gilberto, Élber e Ernando. O atacante ficou fora das últimas duas partidas, antes de completar o sétimo jogo que impediria sua saída para um time nacional, por conta de dores na lombar.

Segundo o médico, Gilberto foi tratado e não sente mais dores. Recuperado, ele integra o grupo que retorna aos treinamentos na próxima segunda-feira (17). O próximo jogo do tricolor será contra o Grêmio, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil, em partida que ainda não tem a data confirmada mas o certo é que acontece na semana do dia 10 de julho.

Élber sentiu uma fisgada na coxa direita durante a partida contra o Ceará, que acabou empatada em 0x0. Após ressonância, foi diagnosticado um estiramento no músculo bíceps femural. Segundo Rodrigo Daniel, o atacante reagiu bem ao tratamento e também se reapresenta na próxima semana.

O caso mais grave é o de Ernando, que sentiu uma dor forte na lombar e foi vetado do jogo contra o Internacional ainda no vestiário. O exame de imagem apontou uma “pequena hérnia discal na região”. O clube optou pelo chamado “tratamento conservador”, quando não há necessidade de realizar cirurgia.

Por conta da lesão, o zagueiro se apresenta na próxima quarta-feira (19) para ser acompanhado de perto e fazer exercícios leves em sua rotina de recuperação.