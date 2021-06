Gilberto ultrapassa Nonato na artilharia geral do Bahia na Série A

No Bahia desde a temporada 2018, o atacante Gilberto tem construído uma história de sucesso com a camisa tricolor. Depois de ajudar o Esquadrão na conquista do tetracampeonato do Nordeste - marcando um dos gols na final contra o Ceará -, o camisa 9 está agora muito perto de alcançar uma marca individual importante.

Com os dois gols marcados no empate por 3x3 com o Red Bull Bragantino, no último sábado (5), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, Gilberto ultrapassou Nonato e assumiu a vice artilharia entre os maiores goleadores do Esquadrão no Campeonato Brasileiro.

Com 33 gols em 87 jogos pelo Bahia na Série A do Brasileirão, o centroavante fica atrás apenas de Douglas, que soma 36 tentos e ocupa a liderança da lista. Ou seja, ele está a apenas três gols de se tornar o maior artilheiro do clube baiano na história dos Campeonatos Brasileiros.

“Eu nunca pensei em bater números, nunca fui jogador de pensar em números. É uma coisa que surgiu bastante agora, ter números é importante para o jogador, mas eu acho que a carreira futebolística é a torcida quem diz se você foi bom ou ruim para o clube, independente dos números”, disse Gilberto.

“Graças a Deus eu conquistei a Copa do Nordeste esse ano com o Bahia e entrei para um grupo seleto de jogadores que têm títulos pelo clube. Claro que eu quero mais. Isso de números, tudo depende também dos meus companheiros. Se eles me ajudarem, eu vou buscar esses números”, continuou.

Nas três temporadas e meia que está no Bahia, Gilberto conseguir galgar posições importantes na lista de artilheiros do tricolor no Brasileirão. No ano passado ele já havia ultrapassado Bobô, campeão brasileiro em 1988 e que marcou 25 gols entre as temporadas 1986-1988 e 1995 e 1997. Outros jogadores como Marcelo Ramos, Beijoca, Charles, Cláudio Adão e Lima Sergipano também foram ultrapassados pelo atual camisa 9.

Além do histórico na Série A, Gilberto também vem trilhando o caminho na galeria dos maiores goleadores da história do clube. Os dois gols sobre o Bragantino fizeram o jogador entrar no top-20 dos maiores artilheiros do Esquadrão.

Com 69 tentos em 152 partidas, ele ultrapassou Tintas e Cláudio Adão e se igualou a Romeu, na 20ª posição. Campeão da Taça Brasil em 1959, Léo Briglia aparece na 19ª colocação, com 70 gols. Carlito Viana, que defendeu o Bahia nas décadas de 1940 e 1950, é o maior artilheiro do clube, com 233 gols.

Desde que chegou ao tricolor, Gilberto tem sido, ano após o ano, a principal referência do ataque. Se em 2018 ele marcou nove em 25 jogos, em 2019 foram 29 tentos em 58 partidas. No ano passado ele fechou a temporada tendo balançado as redes 19 vezes em 50 confrontos.

Esse ano, Gilberto já soma 12 gols em 19 partidas por Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. No Nordestão, ele foi o artilheiro com oito gols, repetindo o feito de 2019, quando também terminou como melhor marcador.

Nordeste é o limite

Por falar em Nordeste, os gols marcados por Gilberto no Campeonato Brasileiro podem alçar o camisa 9 ao posto de maior goleador da região em Campeonatos Brasileiro.

De acordo com o levantamento feito pelo jornalista Cássio Zirpoli, 'Golberto', é o atual sexto colocado entre todos os jogadores que marcaram gols na Série A por clubes nordestinos - a lista leva em consideração o mínimo de dez gols anotados.

O atacante do Bahia está empatado com Luciano Veloso, do Santa Cruz, e Leonardo, que defendeu o Sport entre 1994 e 2000. Para assumir o topo, Giba precisa marcar pelo menos mais sete gols na Série A, assim, ultrapassaria Ramon, jogador que atuou pelo Santa Cruz entre 1971 e 1975, e soma 39 gols.

Ranking de artilheiros do Bahia na Série A do Brasileirão:

1º) 36 gols – Douglas (1972-1980)

2º) 33 gols - Gilberto (2018-2021)

3º) 32 gols – Nonato (2000-2003)

4º) 25 gols – Bobô (1986-1988 e 1995-1997)

5º) 23 gols – Marcelo Ramos (1992-1994)

6º) 21 gols – Beijoca (1975-1978) e Charles (1988-1990)

8º) 20 gols – Cláudio Adão (1986 e 1991), Lima Sergipano (1992-1997) e Fernandão (2013 e 2019-2020)