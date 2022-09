Gisele Bündchen se 'separou' de Tom Brady, diz emissora americana

Gisele Bündchen se 'separou' Tom Brady, maior jogador de futebol americano de todos os tempos. Segundo a emissora CNN, os dois estão morando em casas separadas desde que o atleta decidiu atuar por mais um ano após cogitar se aposentar. Os dois estão casados desde 2009.

A decisão pelo prosseguimento da carreira foi tomada individualmente por Tom, sem consultar a família. Ele já é o jogador mais longevo da história da NFL e brinca que "jogará até os 50 anos".

Gisele, por outro lado, sempre se mostrou favorável à aposentadoria de Brady, principalmente por causa da rotina de viagens do atleta, que o impede de ficar próximo dos filhos durante o ano, e também por considerar o futebol americano um esporte violento.

"Esse é um esporte muito violento, eu tenho meus filhos e gostaria que ele fosse mais presente. Eu já tive muitas conversas com ele sobre isso várias vezes, mas ultimamente, sinto que todo mundo precisa tomar decisões que funcionem para as crianças. Claro que ele (Brady) tem que perseguir o que lhe dá prazer, também, e eu definitivamente entendo isso", disse, à revista Elle.

O próprio Tom Brady já admitiu que a carreira lhe custa muitos momentos com seus filhos. Em entrevista ao podcast "Let's Go", por exemplo, ele falou sobre datas tradicionais para as famílias americanas, como o Natal e feriados de Ação de Graças.

"Eu não tive um Natal em 23 anos, e eu tampouco tive um feriado de Ação de Graças nesses 23 anos. Não celebrei os aniversários com as pessoas que eu amo e que nasceram de agosto à janeiro. Não estou disponível para ir a funerais nem a casamentos. Eu acredito que chega uma hora na nossa vida que precisamos pensar: 'Quer saber? Eu tive coisas que me completavam na carreira e agora é hora de seguir em frente para outras partes da vida", afirmou o quarterback.