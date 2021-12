Giselle Itié posta fotos com Nayra e lamenta morte da garota em Caraíva

A atriz Giselle Itié utilizou as redes sociais para lamentar a morte da adolescente espanhola Nayra Gatti, 14 anos, no distrito de Caraíva, em Porto Seguro, Bahia. Na publicação, feita nesta quinta-feira (16), ela expõe fotos de diversos momentos com a garota e questiona: "Será que não sabemos o que aconteceu com Nayra?".

“Arrancaram muito de mim, mesmo sabendo que de alguma forma o caminho era esse. era? Minha intuição. Percepção. A realidade. O que você disse. Sua irmã. O que eu vi. Pedi. Supliquei. Pedi. briguei. Me calaram. Calei. Pedi. Acreditei em outros. Engravidei. e desfoquei”, escreve, ao declarar também um sentimento de culpa.

A atriz não detalha a relação que possuía com a garota, apesar de demonstrar alguma proximidade com ela e com a irmã, de prenome Nereida.

O corpo da adolescente foi encontrado em um mangue, a 150 metros da igreja da cidade, dias após seu desaparecimento, que, de acordo com o pai, teria ocorrido no dia 9 de dezembro. Havia sinais de estrangulamento.