Gkay revela interesse em Paulo André, do BBB22: 'Chamei pra Farofa na intenção'

A atriz Gkay, 29 anos, disse na madrugada deste domingo (23) que convidou Paulo André, do BBB22, para a Farofa, sua famosa festa de aniversário, com intenção de ficar com o atleta.

Gkay de olho em Paulo André

"Sim, gente eu chamei o Paulo André pra Farofa na intenção, e quem quiser pode me julgar", escreveu ela, que recebeu o velocista em sua festa.

Gkay já havia dito em uma entrevista recente a um podcast que convidou para a Farofa a lista de pessoas que gostaria de ficar.

Gkay escreveu enquanto assistia ao BBB

"Quebrei meu celibato. Existia a lista da Farofa e a lista que eu queria pegar. Então, para puxar conversa com o boy, eu chamava para ir à Farofa. Quando cheguei na festa, eram uns 20 boys que eu chamei pra me pegar. Só que eu não dava conta. Chamei todas as classes, jogador de futebol, médico, tiktoker... fui em todos os estados do Brasil. Todo mundo estava lá mesmo", disse. "Consegui dar atendimento e acordava no dia seguinte arrependidíssima, porque eu fico morta. Aí, você acorda e já tem um monte de gente, maquiador, stylist expulsando os boys", afirmou.