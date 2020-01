Gleici alfineta Lucas, que revida: 'pessoa sem expressão, coitadinha do programa'

O BBB 20 nem começou e já tem treta no ar! Os participantes, claro, ainda não se conheceram, então não tiveram tempo para abrir a temporada de tretas, mas já teve ex-participantes de outras edições trocando farpas.

A campeã do BBB 18, Gleici Damasceno, resolveu alfinetar seu companheiro de edição, Lucas, que não ouviu calado e chegou a dizer que a ex-sister precisou de uma edição de programa para se destacar.

Tudo começou quando Gleici estava acompanhando o anúncio dos novos participantes e resolveu cutucar Lucas. No Twitter, ela questionnou se a edição 2020 teria "mais um Lucas" na edição. O brother ficou famoso por trair a noiva, a modelo Ana Lúcia, ao se envolver com Jéssica Mueller.

Ao saber da citação, Lucas foi ao seu Instagram e rebateu a fala de Gleici.

"As pessoas me marcaram falando que a Gleici, que ganhou a edição do BBB comigo, fazendo um comentário extremamente desagradável, questionando se nesta edição vai ter 'algum Lucas'. Nossa, Gleici, eu espero, de fato, que não tenha nenhum Lucas. Por que esse Lucas foi um cara falho, que errou com a última pessoa que poderia errar, que é a pessoa que ele mais ama", afirmou ele.

Depois ele atacou a ex-sister: "E eu espero que não tenha uma pessoa igual a você. Que precisou da edição de um programa para te tornar protagonista. Quem morou contigo sabe a pessoa sem expressão que você era. Você deveria deixar de ser debochada. Você deveria deixar de ser ditadora dos bons costumes e de dizer o que é sagrado e o que é profano".

"Você é a pessoa que luta pelos direitos e iguais e as minorias... Faz o básico bem feito. Começa a respeitar as pessoas. O erro que cometi foi há dois anos. Eu recebi o perdão da minha namorada, hoje ela é minha esposa e a gente vive feliz, sem encher o saco de ninguém", completou. "Foca no que tu quer, mulher, foca na tua vida. Vamos torcer para não ter nenhum Lucas e nenhuma Gleici, pra que a pessoa que era para ganhar o programa ganhe, e não que ganhe como prêmio de consolação, por ser a coitadinha do programa", concluiu.

O BBB 20 começa na próxima terça-feira (21) e terá 18 participantes, divididos entre camarote, que é o núcleo de pessoas famosas, e pipoca, com anônimos.