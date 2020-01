Globo anuncia 'edição histórica' do 'Big Brother Brasil'

A Globo divulgou na noite desta quarta-feira, dia 1º de janeiro, um vídeo que antecipa a nova temporada do Big Brother Brasil. A nova edição do programa é anunciada como "histórica" e os internautas começaram a fazer pedidos e suposições para o que está por vir. "Vem aí uma edição histórica da casa mais amada do Brasil. Vem aí o #BBB20", escreveram no Twitter.



A frase foi adaptada daquela que é a mais conhecida do público: "a casa mais vigiada do Brasil". Em tom de humor, o vídeo traz cenas das edições anteriores do reality show.

Vem aí uma edição histórica da casa mais amada do Brasil. Vem aí o #BBB20 ???? #RedeBBB pic.twitter.com/9Ns5L0g24J — Big Brother Brasil (@bbb) January 2, 2020

Nos comentários, os seguidores pedem para que o BBB 20 seja "raiz", ou seja, um programa sem artistas. Alguns esperam não se decepcionar, uma vez que a emissora está prometendo uma "edição histórica".Em novembro do ano passado, o youtuber Felipe Castanhari disse ter negado convite da Globo para participar do BBB 20. "Eu fui convidado, me ligaram da Globo. Mas eu não aceitei. Falei que não porque eu não tenho condição nenhuma de ficar confinado numa casa durante meses. Tenho tanto projeto acontecendo, tanta coisa na minha vida, que não daria para ficar isolado", afirmou na ocasião.