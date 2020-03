Globo confirma 1º caso de coronavírus entre funcionários

A TV Globo confirmou que um funcionário foi diagnosticado com coronavírus. Em um comunicado interno, a emissora relatou que uma pessoa que trabalha no Telecine, em São Paulo, é o primeiro caso entre seus funcionários e colaboradores, segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

"Estamos acompanhando de perto e as medidas necessárias já foram tomadas. Para seguirmos reforçando a nossa relação de transparência, novos casos serão sempre divulgados para todos os colaboradores", diz o texto.

Ainda no documento, a Globo informa que reuniões e treinamentos presenciais foram cancelados, assim como viagens nacionais e internacionais, "com exceção dos compromissos imprescindíveis que devem ser aprovados pelo diretor da área".