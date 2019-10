Globo demite funcionárias acusadas de tentar prejudicar Maju Coutinho

Foto: Reprodução/TV Globo

Acusadas de passar para a imprensa os erros da apresentadora Maju Coutinho, recém ingressa no comando do Jornal Hoje, três jornalistas teriam sido demitidas por justa causa pela TV Globo.

Segundo o colunista Guilherme Beraldo, do A Tarde é Sua, da Rede TV!, as funcionárias trabalhavam na produção do vespertino e não viam Maju como boa opção para a bancada.

"Ah, ela errou tantas vezes isso, errou aquilo", disse ele, simulando uma conversa das ex-contratadas da emissora, que recentemente promoveu Maju.

Ainda de acordo com o colunista, uma sindicância foi aberta para levantar quem estava perseguindo a jornalista e novas demissões não são descartadas.