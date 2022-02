Globo exibe o momento da desclassificação de Maria do BBB22; veja vídeo

A Rede Globo exibiu na TV aberta, na noite deste terça (15), o momento em que Maria foi chamada ao confessionário e desclassificada do Big Brother Brasil 22. O chamado apareceu em uma das telas da cozinha. No espaço, a sister foi recepcionada pelo diretor geral do BBB22, Rodrigo Dourado.

“Maria, nós reavaliamos cuidadosamente as imagens do jogo de ontem. Sua atitude com a Natália acabou gerando uma agressão. Como você sabe, você descumpriu uma das regras do programa. Está desclassificada e deixa o BBB agora”, sinaliza. Maria apenas responde: “Perfeito”.

A partir de então, Maria deixa o confessionário pela porta utilizada pela produção para as manutenções. “Maria, sua saída é pela outra porta”, enfatiza o diretor após ela tentar sair pela porta que permitiria ainda acessar a casa. Maria deixou a casa sem a possibilidade de se despedir dos colegas de confinamento.

No ao vivo, apesar da desclassificação, o programa ainda exibiu o VT sobre a sister, programado para ir ao ar na noite de hoje.

Nesta terça, a casa perderá mais um jogador. Disputam o paredão Bárbara, Arthur e Natália.