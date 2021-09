Globo prepara Ana Clara para substituir Tiago Leifert no BBB, diz colunista

Após o surpreendente anúncio da saída de Tiago Leifert da Globo, a emissora já começa a pensar em seu sucessor no comando do Big Brother Brasil, talvez o maior produto de entretenimento da casa. Um nome que tem ganhado força é justamente uma ex-participante do reality: Ana Clara Lima.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal O Dia, a jovem já está sendo preparada pela vênus platinada para apresentar o reality. Outro nome cotado, Marcos Mion, ficaria responsável pelos programas do BBB no Multishow e GloboPlay, que nesta edição foram apresentados justamente por Ana Clara.

A saída de Tiago Leifert foi confirmada na tarde desta quinta-feira (9). Em postagem no Instagram, o apresentador conta que a decisão de deixar a emissora após 16 anos já era algo planejado.

"A ideia de mudar minha vida não é nova e comecei a discuti-la com a Globo ainda no ano passado. Recentemente, após uma nova conversa e com a ideia totalmente madura, comuniquei à Globo minha decisão", contou Tiago.