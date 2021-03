Globo rebate Lula após ex-presidente elogiar edição do Jornal Nacional

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não poupou a TV Globo em seu discurso realizado nesta quarta-feira (10), em São Bernardo do Campo (SP). O petista chegou a elogiar a edição de ontem (9) do Jornal Nacional, mas afirmou que a emissora faltava com a verdade em sua cobertura jornalística.

"Espero que a verdade versada pela Globo ontem seja o novo padrão de comportamento da Globo com a verdade. A Globo não tem que gostar ou não gostar de presidente, de partido. Isso ela decide na hora de votar, mas na hora de informar ela tem que informar a verdade, e apenas, somente, a verdade", disse Lula.

A Globo respondeu o ex-presidente quase que instantaneamente, através de uma nota divulgada na programação da GloboNews, canal de notícias da emissora, em que afirma que Lula está equivocado e que relata todos os fatos, não apenas os que lhe beneficiam.

"O ex-presidente Lula fez críticas aos órgãos de imprensa e à Globo em especial, elogiou a cobertura do 'Jornal Nacional' de ontem, que classificou de épica. Deu a entender que ontem a Globo relatou a verdade, o que antes não fazia, e desejou que este passe a ser o padrão do jornalismo da emissora. O ex-presidente está errado. O jornalismo da Globo se dedica a relatar os fatos e buscar a verdade, e vai continuar fazendo, mas não somente os fatos e verdades que lhe sejam favoráveis."