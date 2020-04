Globo tem quase 100 funcionários com coronavírus

O Grupo Globo adotou todas as medidas de segurança possíveis para evitar o contágio do novo coronavírus dentro da empresa, mas mesmo assim um alto número de funcionários já testaram positivo para a covid-19. Segundo o colunista Flávio Rico, o número de casos dentro da emissora já chega a 93.

Os infectados são profissionais do departamento de jornaçismo em São Paulo e no Rio de Janeiro, de entretenimento, além de outras praças. A Globo, como toda empresa, afasta esses profissionais das suas funções e não divulga nomes.

Na tarde de ontem, quarta-feira, o colunista procurou a assessoria da emissora, que confirmou a informação. "Até o momento, tivemos 93 profissionais que testaram positivo. Destes, 11 já retornaram ao trabalho. Todos acompanhados de perto pela empresa para que tenham o melhor apoio e assistência", disse o comunidado.

Por causa do avanço do novo coronavírus, a Globo paralisou as gravações de todas as suas novelas e tirou alguns programas do ar, como o "Mais Você" e "Se Joga". O "Encontro", de Fátima Bernardes, que também estava fora, voltou a ser exibido.

Carol Barcellos

Em vídeo no Instagram, quarta-feira, a jornalista e apresentadora Carol Barcellos revelou que foi contaminada pelo novo coronavírus. A profissional da TV Globo contou que tem enfrentado alguns sintomas da covid-19 há dez dias, mas que foram leves e que ela permanece bem, isolada em casa, no Rio de Janeiro.

"Queria agradecer pelas mensagens que chegaram e dizer que estou bem. Tive sintomas dez dias atrás, sintomas leves, por dois dias, mas que me levaram a fazer teste, e o teste para a Covid-19 deu positivo", disse Barcellos.

"Meu organismo começou a reagir naturalmente. Continuo, claro, isolada em casa. Mas sem sintomas, bem. Já já estarei de volta", avisou.