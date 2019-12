Glória Maria está namorando antigo amor: 'Esse tumor só está trazendo coisas boas'

A jornalista Glória Maria está vivendo uma grande paixão. Na verdade, ela está revivendo, segundo o site Glamurama, já que é um amor de mais de 30 anos.

“Ficamos juntos por oito anos e nos separamos, pois ele foi morar em outros países e eu também, mas nunca nos perdemos na vida e o contato sempre existiu”, contou Glória ao site. O companheiro se chama Eric Auguin, francês que estava morando na Espanha e decidiu voltar ao Brasil: “Cerca de cinco dias antes de tudo acontecer, ele me avisou que estava voltando. Chegou sem saber o que estava acontecendo comigo”.

Depois de 15 anos sem ver Eric, Glória celebra o reencontro, após cirurgias por conta de um tumor no cérebro e um ano conturbado.

“Dentro dessa loucura toda, ele apareceu. Esse tumor no cérebro, na verdade, só está me trazendo coisas maravilhosas. Ele foi um dos maiores amores da minha vida e estamos juntos novamente.”

Ainda de acordo com o site, os dois fizeram a primeira aparição juntos nessa segunda-feira (2), na estreia do filme Roberto Carlos em Jerusalém 3D, no Rio de Janeiro, ao lado das filhas da jornalista, Laura e Maria.

Essa, aliás, foi a primeira vez que Glória apareceu em público desde a cirurgia de retirada de tumor no cérebro, realizada no mês passado. No evento, a apresentadora do Globo Repórter falou que está se recuperando.

"Graças a Deus sobrevivi, isso é o mais importante. É um momento de renascimento e redescoberta", afirmou.

(Foto: Cristina Granato/Divulgação)



No fim de novembro, ela se mostrou grata por participar da obra do cantor. "Muito feliz por ter sido escolhida pelo Roberto para estar ao lado dele neste momento lindo. Vai ser, com certeza, uma noite de emoções", disse.



Em 18 de novembro deste ano, a apresentadora falou sobre seu estado de saúde pela primeira vez após o ocorrido. Segundo ela, o problema teve início na madrugada de sábado para domingo, em 3 de novembro: "Desmaiei na minha casa, do nada. Bati com a cabeça na quina da mesa de vidro e machuquei", contou.

"Fui no hospital costurar e os exames para saber a causa do desmaio demonstraram um tumor no meu cérebro que iria me matar silenciosamente a qualquer momento. O tumor formou um edema em volta dele que inflamou e me fez desmaiar", continuou Glória Maria.

A jornalista passou por uma cirurgia que durou cerca de seis horas e, em seguida, foi levada ao centro de tratamento intensivo (CTI) do hospital CopaStar, no Rio de Janeiro.



A apresentadora fez questão de agradecer o apoio de fãs e o fato de tudo ter dado certo. "Sobrevivi! Hoje acredito em milagre! Ainda tenho um caminho a percorrer, mas estou inteira!", disse.