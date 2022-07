Gloria Perez entregou fotos do corpo de Daniella para série

A série do assassinato de Daniella Perez, que está disponível na HBO Max, tem dado bastante audiência desde a sua estreia. Mais de 30 anos da morte da atriz, a escritora Gloria Perez tem dado depoimentos fortes no documentário.

Na série "Pacto Brutal", a dramaturga fez de tudo para expor o que realmente aconteceu com a filha, que tinha apenas 22 anos, quando foi morta pelo então colega de elenco, Guilherme de Pádua, e com a ajuda da esposa dele, Paula Peixoto.

Em conversa ao site SPlash, Glória Perez afirmou que entregou todas fotos e documentos para a HBO Max, além dos registros explícitos que a atriz sofreu, tendo ao todo, 18 punhaladas. Parte do coração da filha da autora acabou ficando à mostra com a violência brutal.

"O que me incomoda é que esse crime tenha sido cometido e que tenha sido tratado da maneira que foi. Eu acho que as fotos não deixam minimizar nada", disse. Ela ainda reforçou que, para mostrar essa história, é preciso exibir como o ex-casal fez.

Ela reclamou da forma como a cobertura do caso foi feita na época. Você olha e foi exatamente aquilo que foi feito. Então, me dói ver aquilo? Muito. Mas me doeu ver aquilo ao vivo, como eu vi. E ver depois como aquilo foi tratado de maneira a minimizar (o crime)", contou.

Além disso, Gloria não concordou como a mídia expôs o caso, de forma passional, focando no depoimento de Guilherme como algo simples: "Ele dizia que foi um acaso. Mas, não foi uma coisa casual. Quando você olha aquelas fotos, você vê que não tem nada de momento, foi feito de uma forma quase ritualística".

A autora ainda reforçou que, atualmente, é possível ver que Justiça segue sem impunidade. Após anos do crime, Guilherme foi condenado a 19 anos, e Paula, 18 anos e seis meses. Ambos não receberam diagnóstico de psicopatia e ficaram pouco tempo presos.

"Hoje em dia, se você quiser saber como eles vão, é só abrir ali as redes sociais. Eles estão lá exibindo a sua impunidade. Não precisa agora perder tempo dando microfone. Seria dar palco a psicopata".