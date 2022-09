Glória Perez rebate acusações de ter declarado voto em Bolsonaro: 'É cada uma'

Uma simples curtida em uma publicação no Twitter e a autora Gloria Perez ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais. A famosa clicou no botão de curtida em uma mensagem que elogiava o presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Em 2018, votei nele [porque] era o mal menor. Desta vez, votarei nele não apenas como um antídoto ao PT, mas [porque] ele teve a coragem de defender nossa liberdade nestes quatro anos. Não apenas a liberdade de expressão, mas também de ir e vir, de trabalhar, de escolher meus remédios e vacinas", dizia a publicação.

Em resposta, a autora conversou com o site F5, do UOL, e negou que tenha declarado o seu voto para as eleições do próximo domingo (2) ao candidato de direita. "Isso é declaração de voto??? Ah gente! É cada uma!", iniciou.

Depois ela reforçou que enfrentou a ditadura militar no Brasil, mas que não compreendia a atual situação: "Vivi minha juventude sufocada pela ditadura e esse patrulhamento está ficando igualzinho. Tô fora! Esse povo quer assunto. Curti e vou curtir qualquer post que defenda a liberdade de expressão. Ponto".

Por fim, Glória ainda comentou que nunca declarou voto a ninguém e não será agora que fará isso. "Nunca declarei voto. Nunca, em tempo nenhum. E vou continuar assim. É um princípio meu".