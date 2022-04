Gol e Mercado Livre firmam acordo para transporte de cargas

A Gol anunciou um acordo de dez anos com o Mercado Livre, por meio do qual passará a fornecer uma frota exclusiva de seis aeronaves para a logística e transporte de cargas da empresa de e-commerce em regiões do Brasil mais distantes de seus centros de distribuição. Atualmente, o Mercado Livre opera com três aviões.

Os três primeiros – que serão convertidos da frota atual da Gol – entram em operação agora em junho. Os demais passam a operar ao longo de 2023.

“Atualmente, entregamos 10 milhões de pacotes de forma aérea por ano. Com essa parceria, vamos para R$40 milhões. Vamos conseguir reduzir em 80% o tempo de entrega de um produto para os clientes do Norte e Nordeste e em até 50% em rotas médias, como Centro-Oeste, além de algumas cidades do Sul e Sudeste”, pontuou o vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes, em entrevista ao portal Panrotas.

Matéria publicada originalmente no portal Alô Alô Bahia.