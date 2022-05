Goleiro Dalton e zagueiro Danilo Cardoso são os novos reforços do Vitória

A busca do Vitória por um goleiro experiente acabou. Primeiro jogador contratado para a posição na temporada, Dalton é o novo reforço rubro-negro. Além dele, o clube também vai anunciar em breve a contratação do zagueiro Danilo Cardoso. Os dois já estão em Salvador, iniciaram a realização dos exames médicos de praxe e irão se juntar ao elenco no treinamento da tarde desta quarta-feira (4).

Dalton tem 35 anos e este ano disputou a segunda divisão do Campeonato Paulista pelo Linense, clube pelo qual fez 15 jogos e sofreu nove gols. A última partida dele foi em 30 de março. Antes de acertar com Dalton, a diretoria do Vitória havia tentado as contratações de outros três goleiros - Wilson, Saulo e Simão.

Desde o ano passado, o dono do gol rubro-negro é um prata da casa. Lucas Arcanjo, 23 anos, foi um dos destaques do time na Série B do Brasileiro em 2021, mas não mostra a mesma segurança na atual temporada. Outros dois jogadores revelados na Toca vinham sendo os substitutos imediatos para a posição, Yuri e Cabral.

Revelado pelo Figueirense, Dalton tem uma vasta lista de clubes no currículo. Além do Linense, passou também por Malutrom, Mirassol, Rio Claro, Cruzeiro-RS, Metropolitano, Hercilio Luz, Guaratinguetá, Paysandu, Campinense, Vilhena, Nacional-PR, Parauapebas, Ricar-PI, Rio Branco-PR, CSA, Boa Esporte, Rio Branco e Londrina.

Danilo Cardoso tem 25 anos, começou a carreira no Vila Nova-MG e também defendeu clubes como Coimbra, Inter de Limeira e Betim. Nesta temporada ele defendeu o Athletic Club, de São João Del Rei, no Campeonato Mineiro. Fez 13 jogos, todos como titular, e entrou em campo pela última vez em 3 de abril.

Quinto zagueiro contratado pelo Vitória na temporada, ele vai disputar posição com Ewerton Páscoa, Rafael Ribeiro, Mateus Moraes, Marco Antônio e Héctor Urrego.