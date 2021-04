Goleiro Lucas Arcanjo renova com o Vitória até dezembro de 2024

O goleiro Lucas Arcanjo, que se recupera de uma fratura no dedo mindinho da mão esquerda, renovou contrato com o Vitória. O novo vínculo foi assinado na quinta-feira (22) e tem validade até dezembro de 2024. O anúncio foi feito pelo jogador, que comemorou nas redes sociais.

"Hoje é um grande dia em minha vida, dia em que assumo mais um desafio no Vitória, clube que me recebeu 6 anos atrás, e que me possibilitou um grande crescimento profissional e humano. Agradeço a Deus e ao Vitória por mais uma oportunidade e vou provar que fizemos juntos a escolha certa em renovar. Estaremos juntos para conseguir grandes feitos nesse clube gigante", escreveu.

Lucas Arcanjo tem 22 anos e fez 11 jogos pelo Vitória na temporada atual. Ele vinha como o titular da posição, mas foi afastado após sofrer fratura no dedo mindinho. Ele se recupera para voltar a treinar.