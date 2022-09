Goleiros brilham no Barradão e Vitória fica no 0x0 com o ABC

Não faltaram oportunidades, mas a torcida rubro-negra que lotou o Barradão na tarde deste domingo (4) viu o Vitória sair com o placar zerado diante do ABC, pela terceira rodada da segunda fase na Série C. O empate manteve o Leão em terceiro lugar com quatro pontos conquistados, dois atrás do Figueirense que tem seis e ocupa a segunda posição do grupo. O ABC lidera a chave com sete pontos.

Na próxima rodada Vitória e ABC voltam a se enfrentar pelo 'segundo turno' do grupo. Para seguir vivo na briga pelo acesso, o Leão precisa bater o adversário para chegar aos mesmos sete pontos e torcer para o tropeço do Figueira, que enfrenta o Paysandu - que ainda não pontuou - fora de casa. A bola rola no sábado (10), às 17h, no Frasqueirão, em Natal.

Dentro de campo neste domingo os destaques ficaram nas metas dos dois times. Dalton, pelo lado rubro-negro, e Matheus Nogueira, no gol do ABC, foram fundamentais para selar o empate e protagonizaram grandes defesas, tanto no primeiro tempo, quanto no segundo. Até os últimos minutos de jogo o placar permanecia totalmente em aberto no Barradão, e que terminou com vaias da torcida mandante após o apito final.

O técnico João Burse veio a campo com duas mudanças em relação ao onze inicial do último fim de semana, na goleada sofrida diante do Figueirense. O lateral Guilherme Lazaroni e o meia Gabriel Honório foram promovidos ao time titular, como era esperado após os treinamentos da semana, entrando nas vagas de Sanchez e Luidy.

E o meio-campista, apesar de não estar numa grande tarde, foi um dos que buscou as finalizações fora da área como a principal ferramenta para tentar abrir o placar no Barradão. Mas a falta de pontaria foi um problema vivido não só por Honório, mas também pelo time do Vitória durante os 90 minutos.

As duas linhas de quatro marcadores montadas pelo técnico do ABC, Fernando Marchiori, deram trabalho ao meio-campo do Leão. Dionísio e Eduardo não encontraram espaços para trabalhar a bola pelo chão para acionar Tréllez e Rafinha, artilheiros da equipe na Série C, em condições claras de fazer o gol. Quando teve a chance, no começo do jogo, o centroavante colombiano acabou tocando de cobertura direto para fora.

E a estratégia do visitante era justamente esperar o adversário ir para cima e tentar responder nos contra-ataques. E isso deu uma alternância no domínio do jogo, mesmo que o ABC tenha construído as chances mais claras na primeira etapa com chutes de fora área, sem infiltrar na defesa do Leão.

No segundo tempo o desenho da partida ficou ainda mais claro, com as mudanças bastante ofensivas promovidas por Burse, que colocou Rodrigão, Hitalo, Luidy e Dinei no setor de ataque ao decorrer da etapa final. Isso tornou a defesa mais exposta e, para sorte do torcedor, o goleiro Dalton estava inspirado e não deixou o placar reverso ser construído.

Chances perdidas

O volume de finalizações do Vitória começou muito alto após o apito inicial. Além da tentativa de marcar de cobertura, desperdiçada por Tréllez aos oito minutos, o Vitória teve outras quatro finalizações com perigo até os 12 minutos de jogo. Gabriel Honório testou duas vezes o chute de fora da área e viu ela passar bem perto da trave defendida por Matheus Nogueira nas duas oportunidades.

Do outro lado, Dalton precisou se esticar todo para pegar a bola chutada por Clayson e mandar para escanteio aos 12 minutos de jogo. A prevalência do ABC cresceu a partir daí e a equipe potiguar quase balançou as redes em um cruzamento de Felipinho, que pegou de três dedos na bola e, ao invés de cair na área, tocou na trave do gol rubro-negro. O zagueiro Ícaro ainda teve uma chance na cobrança de falta nos acréscimos do primeiro tempo, mas a redonda foi direto para fora.

Na volta do intervalo, o jogo reiniciou da mesma forma como aconteceu na primeira metade, com Vitória e ABC tendo chances de balançar as redes, mas sem conseguir. Aos três minutos Marcos Vinícius levantou na área para o atacante Henan, que surgiu como elemento surpresa na segunda trave e tocou de cabeça para fora. Na sequência, resposta dos donos da casa com Gabriel Honório, de novo chutando de longe.

Mas as principais defesas de Dalton e Matheus Nogueira estavam guardadas para o fim. O centroavante Rodrigão fez o que mais sabe e se posicionou muito bem dentro área quando recebeu o cruzamento de Luidy, que também tinha entrado no segundo tempo. O centroavante se estica e toca forte para o centro da meta, mas Nogueira mostrou boa elasticidade e alcançou a bola para defender. Sem chances para o ataque do Vitória.

Já com 36 minutos, o capitão do ABC Richardson desviou a bola num cruzamento vinda direita, obrigando Dalton a fazer uma bela defesa com o pé, confirmando que o placar da partida era mesmo para permanecer o no 0x0.