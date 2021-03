'Golpe do zap': conta no WhatsApp utiliza foto e se passa por governador; Rui denuncia

Na noite desta quinta-feira, o governador Rui Costa usou as redes sociais para denunciar um golpe que está sendo aplicado por meio do WhatsApp.



"Atenção: estão praticando um golpe com meu nome, usando uma foto minha no Zap em um número que não é meu", escreveu o governador em suas redes sociais.



Atenção: estão praticando um golpe com meu nome, usando uma foto minha no Zap em um número que não é meu. Já denunciei à polícia, que vai investigar. Tenho convicção q a autoria será identificada. Nos últimos dias, tenho sido vítima de várias calúnias e fakes news. Por que será? pic.twitter.com/S9fYIwMGqi — Rui Costa (@costa_rui) March 26, 2021

O governador publicou prints identificando o número utilizado pelo golpista e uma das abordagens feitas por mensagem de texto."Já denunciei à polícia, que vai investigar o caso. Tenho convicção que a autoria será identificada", escreveu o governador.Rui ainda disse ser alvo de ataques na internet nas últimas semanas, por conta de sua atuação no enfrentamento à pandemia e das críticas que tem feito ao governo federal. "Tenho sido vítima de várias calúnias e fakes news. Por que será?" , questionou Rui Costa.