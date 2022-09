Golpista do Pix desiste do crime e dá em cima de vítima: 'Largo o golpe por você'

Ele queria dinheiro. Não conseguiu, então pediu um beijo. Um homem tentou aplicar o "golpe do pix" contra uma estudante de Bauru, em São Paulo, e acabou se interessando pela jovem. Priscila Campolim de Campos (20) recebeu uma mensagem na noite desta quarta-feira (20) de um susposto atendente de banco. Ela percebeu que era um golpe, retrucou o suspeito e, em troca, recebeu uma paquerada.

"Eu já sabia que atendimento de banco não entra em contato assim por WhatsApp. Eu já trabalhei com isso, então, sou esperta. Esse tipo de golpe é muito comum", alertou ela em entrevista ao Uol.

No texto, o homem pedia para que ela confirmasse uma transação.

"Meu contato é referente a uma transação aprovada em meu sistema no valor de R$ 2.759,93 às 13:32. Caso tenha reconhecimento desta transação digite SIM caso desconheça digite NÃO", dizia a mensagem.

Ao receber a mensagem, Priscila xingou o golpista, que respondeu por áudio: "Vai que você cai no golpe, nunca se sabe."

"Enche o saco de outra pessoa. Eu não tenho conta nesse banco", disse a estudante. "Seu cartão, eu já clonei ele umas duas vezes. Passar bem", respondeu o golpista.

A discussão continuou, com a jovem alegando que não tinha cartão de crédito. O golpista, então, enviou uma série de dados sobre ela.

"Eu perguntei para ele como ele tinha encontrado aquelas informações minhas", diz a estudante. "Eu continuei sendo 'simpática' para descobrir isso dele, achei que era o melhor caminho, mas não tive sucesso", disse ao Uol.

Neste momento, o golpista começou a paquerar a estudante. "Nossa, Pri, mas você é uma gatinha hein", escreve ele. "Manda uma foto sua para eu ver. Pri. Vem se envolver, bebê. Com o Raul."

A estudante riu, e o golpista pediu desculpas pelo crime. "Você sabe, 'nois' tá na luta. Não sabe quem é quem, mas 'dahora'. Você tem entendimento. Pix tá bloqueando, civil tá atrás. Tá puxado", diz ele.

Priscila diz para ele "se cuidar" e o golpista então pede desculpas pela tentativa: "Você também bebê. Fica com Deus. Toma cuidado. Avisa a família que 'nóis' tamo na 'city' [cidade, em inglês]. pra tomar cuidado, tá bom. Fica com Deus, amiga. Desculpa qualquer coisa."

O criminoso romântico seguiu falando com a vítima. "Você é essa loirinha mesmo? Jesus amado. Até largo o golpe para ficar com você." Na sequência, ele diz que irá para a próxima vítima: "Quem sabe alguém faz um pix hoje."

Apesar da tentativa de crime, a estudante diz que riu da situação. "Eu achei engraçado. Eu sei que tem um ser humano por trás, acima de tudo um brasileiro, então eu não me surpreendi com as respostas dele. Minha família já tinha passado por situações de tentativa de golpe, mas ninguém respondeu muito", disse ao Uol.

Ela ainda conta que, mais tarde, o sujeito pediu para que ela não o denunciasse e que havia salvado número dela para entrar em contato depois. "Mas ele nunca mais falou comigo, e nem eu com ele."