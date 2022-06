'Golpista do Tinder' é indiciado pela polícia após denúncias de vítimas na Bahia

Um homem acusado de criar perfis falsos em redes sociais utilizando imagens de outras pessoas e oferecendo fotos íntimas em troca de dinheiro foi indiciado, na manhã desta quinta-feira (9), após a conclusão do Inquérito Policial realizado pela 20ª Delegacia Territorial de Brumado, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia, ele pegava fotos de terceiros sem autorização e criava perfis no WhatsApp e Tinder. “Nestes aplicativos, ele oferecia fotos íntimas em troca de valores a serem transferidos via Pix. Como não recebiam as fotos após o pagamento, estas pessoas iam procurar as vítimas na sua conta verdadeira do Instagram, oportunidade em que elas descobriram o que estava ocorrendo”, explicou o titular de Brumado, delegado Paulo Henrique de Oliveira.

Após o trabalho investigativo, os policiais chegaram até o autor, que prestou esclarecimentos na delegacia. Ele foi indiciado por falsa identidade e difamação majorada, respondendo pelo caso em liberdade. “Aqueles que acham que praticar crimes em redes sociais ficarão impunes, vale ressaltar que estamos atentos e vamos identificar e localizar para que paguem pelos crimes cometidos”, finalizou o delegado.