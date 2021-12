Google capacita jovens no sertão

300 jovens do sertão dos estados de Alagoas, Pernambuco e Ceará vão ser capacitados em habilidades digitais e programação, através de um investimento de 2,7 milhões de reais, resultado do apoio dado pelo braço filantrópico do Google à organização sem fins lucrativos Amigos do Bem. Esse dinheiro, além de pagar pela formação dos jovens, vai ser usado para equipar 8 salas já em funcionamento com televisores, quadros digitais, internet e computadores, o que vai beneficiar cerca de 2.000 alunos que são atendidos pela ONG criada em São Paulo, numa iniciativa do grupo Amigos de São Paulo, em 1993. A fundadora da entidade, Alcione Albanesi, comemora a parceria que ainda destinará outros 2,7 milhões de reais em créditos para anúncios na busca do Google: "Com esse recurso, promoveremos a inclusão digital de jovens que vivem em povoados isolados e em condições de extrema pobreza no sertão nordestino. Através da tecnologia, iremos gerar mais oportunidades e conhecimento para ajudar a romper este ciclo secular de miséria no sertão”.

Internet em pedacinhos

No Brasil, segundo a Abranet (Associação Brasileira de Internet) há atualmente mais de 10 mil licenças emitidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para pequenos prestadores de serviço de telecomunicações. São, em grande parte, pequenos provedores de acesso à rede mundial de computadores. Essa característica de uma grande quantidade de pequenos provedores é algo bem particular do Brasil e impulsionou a criação do IX.br, um projeto do Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGIbr), que criou os chamados pontos de troca de tráfego, que são como locais virtuais de colaboração entre esses provedores. Esses pontos agilizam o acesso a conteúdos, mais ou menos como quando alguém pega um livro emprestado para revisar para uma prova e esse livro já vem com as partes mais importantes grifadas, o que dá acesso ao conteúdo mais importante sem precisar ler tudo, de forma mais rápida. Nos pontos de troca é assim. Um pequeno servidor não precisa procurar em toda a rede mundial pois, quando conectado a um ponto de troca de tráfego local, ele acessa algo que um outro já buscou e disponibiliza o conteúdo mais rapidamente para os clientes.

Tráfego crescente

O sistema do IX.br, sigla que vem de Internet Exchange Brasil - Sistema de Troca pela Internet brasileira - é hoje um dos maiores conjuntos de pontos de troca de tráfego (PTT) do mundo. Na segunda (06/12), por exemplo, esse sistema chegou à marca histórica de 20 Terabits por segundo (TB/s) de tráfego de dados, 43% a mais do que o registrado no mesmo mês de 2020. Segundo Júlio Sirota, gerente de infraestrutura do IX.br, esse resultado é reflexo do crescimento no país do número de Sistemas Autônomos, ou seja, redes independentes de acesso à internet: “Desde março do ano passado, estamos tendo um incremento no número de empresas interessadas em tomar parte na troca de tráfego, sejam elas provedores de acesso à Internet ou de conteúdo. Há muitas empresas sendo criadas para explorar o mercado de conexão à Internet, principalmente nas pequenas e médias cidades, nas quais as grandes operadoras podem demorar mais a chegar, ou não têm tanto interesse em atuar".

Pequenos conectados

Eduardo Parajo, diretor vice-presidente da Associação Brasileira de Internet (Abranet), vê no IX.br uma excelente alternativa para que os pequenos provedores de Internet possam interligar-se de maneira mais econômica, efetiva e com melhor qualidade. Segundo Parajo, o sistema proporcionou uma distribuição melhor do conteúdo no país: "Ele vem criando um mecanismo importantíssimo de melhoria da qualidade, porque quando você acessa um conteúdo de um provedor que está conectado ao IX, não precisa ficar navegando na Internet mundial para achá-lo. Isso realmente ajuda não só os provedores a baratearem seus custos, mas melhora a qualidade para o usuário final e propicia um ganho muito grande para a Internet no Brasil em qualidade e competitividade”. O IX.br opera atualmente com 35 pontos de troca de tráfego espalhados por todo o país