Google e eleições

A Google Trends, ferramenta da plataforma que mostra o comportamento de buscas e navegação de seus usuários, lançou essa semana uma central de insights para as Eleições 2020. Nela é possível ter uma ideia das tendências de buscas em tempo real e, com isso, entender um pouco mais o comportamento do eleitor conectado brasileiro. Os primeiros números mostram, por exemplo, uma forte tendência do eleitor no sentido de não votar esse ano, por causa da pandemia. A pergunta mais buscada nos últimos sete dias sobre o assunto é “O que acontece se não votar?”, seguida de “Se não votar e nem justificar, o que acontece?”. Em relação aos temas políticos mais buscados segue a eterna preocupação com a Saúde, que vem em primeiro lugar, seguida de Educação, Impostos, Bolsa Família e Desemprego. Para Salvador, um dos quatro maiores colégios eleitorais do país, existe uma área específica com análises do viés local de interesse dos internautas. As outras três cidades com dados mais detalhados do comportamento são Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Confira os gráficos e dados desse comportamento do internauta brasileiro em relação às Eleições desse ano clicando no link.

Nuvem mais segura

Com o aumento do home office muitas empresas acabaram por virtualizar boa parte de suas operações e, como tudo foi muito rápido, foram deixadas muitas brechas de segurança. A atenção dos empresários para esse assunto fica evidente em dados apresentados recentemente pela consultoria americana especializada em TI, a Gartner, onde é possível ver que os investimentos globais específicos em segurança na nuvem devem fechar o ano com uma alta de 33%. Pensando nesse movimento a operadora Vivo, por exemplo, lançou o serviço “Vivo Cloud Security Assessment”, onde os clientes podem acompanhar o desempenho das políticas de segurança de seus serviços em nuvem e, então, propor possíveis ações de melhoria. Joaquin Hernandez, head de Segurança da Informação B2B da Vivo, destaca que a falta de um sistema de segurança da informação ou o uso das redes por profissionais sem treinamento são os fatores que mais colocam as empresas na mira de cibercriminosos, e arremata: “ É necessário que esse processo de migração para modelos de Cloud, intensificado com a pandemia, seja seguro de ponta a ponta para que as empresas absorvam todas as possibilidades e benefícios de uma operação virtualizada”.

Visitas acadêmicas virtuais ao Metrô

O Metrô é um sistema de transporte cheio de tecnologia e que atrai o interesse de estudantes de diversas áreas. Pensando nisso a CCR, concessionária que opera o sistema de Salvador, oferece visitas técnicas virtuais com tour pelo centro de operações e pelo chamado material rodante, que são os trens propriamente ditos. Na sexta 23 de outubro, por exemplo, um grupo de 100 estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBA) vai fazer a visita como parte da IV Semana de Tecnologia Mecânica. Qualquer escola pode marcar visitas assim através do site www.ccrmetrobahia.com.br ou da Ouvidoria pelo número 0800 071 8020. A antecedência mínima é de 10 dias e cada turma deve ter entre 20 e 60 alunos. As visitas são sempre às terças, quintas e sextas-feiras, em dois horários - 9h e 14h – e duram duas horas cada.

QLED 2020

A Samsung estreou campanha publicitária nova para impulsionar as novas tvs QLED 2020 que trazem tecnologias como a “Pontos Quânticos”, que melhora a reprodução das cores, a “Som em Movimento” onde o sistema de som acompanha os objetos nas cenas e a “SmartThings”, que permite o controle de produtos inteligentes como aspiradores de pó robôs. A integração com sistemas de casas inteligentes como a Alexa também são destaque. Se quiser dar uma olhada clique no link e confira o novo comercial da marca.

MBA on-line para profissionais de finanças

A EA Banking School lançou o MBA em investimentos, Banking e Certificações, um curso de 12 meses em parceria com a UniBTA e a UOL EdTech que conta com professores como o economista Sami Dana. Se quiser saber mais acesse o link.