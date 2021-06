Google Play Store agora tem apps para crianças aprovados por educadores

Quem é pai ou mãe sempre fica na dúvida se determinado app é indicado ou não para seu filho. Crianças dão trabalho e, às vezes, para ter um refresco mínimo, o celular acaba se tornando um artifício, infelizmente (um mal necessário). Na última semana, a Google lançou uma aba nova na Play Store com apps que contam com o crivo de professores e educadores e podem ajudar os pais nessa tarefa inglória de que o smartphone não prejudique o desenvolvimento infantil.

De acordo com a Google, foram levados em consideração fatores como: adequação à idade, qualidade da experiência, aprendizado, exposição de publicidade e adequação de conteúdo. Os apps selecionados pelos especialistas estão na nova guia "Crianças”, e apresentam o selo "Aprovado por Professores".

"O anúncio não seria possível sem os professores que, nos últimos anos, vêm trabalhando em estreita colaboração conosco para selecionar aplicativos que possam ajudar as crianças a se desenvolver, crescer e se divertir. Confiamos nesses profissionais para enriquecer o desenvolvimento de nossos filhos e somos gratos por compartilharem sua experiência ao avaliar aplicativos que as crianças usam fora do ambiente escolar", declara Maia Mau, Head de Marketing do Google Play para a América Latina.

Segundo a empresa, mais de 100 aplicativos já receberam o novo ícone de validação, como os brasileiros Bob Zoom, Pequerruchos e Puzzloo. A seção conta também com informações explicando os motivos da recomendação, mostrando aos pais por que aqueles apps são adequados para os seus filhos.